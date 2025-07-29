Стало известно, как застройщики обманывают россиян

Застройщики обманывают россиян, завышая цены на квартиры для покрытия недополученной прибыли и предлагая акции с низкими первыми платежами. Об этом сообщила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и «Мошеловка» Александра Пожарская.
«Как правило, потребитель неверно рассчитывает свои силы и возможности, то есть выплачивая низкий процент один год, потребитель не осознает, что дальше процент будет расти. Человек очень часто заблуждается по поводу своих финансовых возможностей», — пояснила Пожарская в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, строительные компании активно используют маркетинговые программы с пониженной процентной ставкой по ипотеке в первый год. Однако после окончания льготного периода ставка резко возрастает, из-за чего многие заемщики не справляются с долговыми обязательствами и жилье взыскивают.
Пожарская добавила, что в нынешних условиях рефинансирование ипотечных кредитов становится невыгодным из-за высокой ключевой ставки и дорогих банковских продуктов. По ее словам, застройщики компенсируют расходы на скидочные программы за счет увеличения стоимости квадратного метра, а часть прибыли делится между компаниями и банками. Подобные схемы Пожарская назвала не вполне справедливыми по отношению к покупателям.
Ранее эксперты агентства «Этажи» отмечали, что покупка квартиры в ипотеку значительно увеличивает итоговую стоимость жилья: в большинстве крупных городов России квадратный метр с учетом всех выплат обходится в два-три раза дороже, чем базовая цена, а в Москве достигает 2,1 миллиона рублей. Высокие ставки и переплаты делают ипотеку малодоступной для большинства граждан, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанком.
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