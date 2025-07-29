В Киргизии ввели госмонополию на интернет

В Киргизии ввели государственную монополию на международный интернет-трафик. Такой указ подписал президент Киргизии Садыр Жапаров.
Согласно документу, с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026 года на территории республики будет действовать апробационный режим, предусматривающий 100% государственную монополию в этой сфере. Эксклюзивное право на предоставление международного интернет-трафика получило государственное предприятие ООО «ЭлКат». Остальные операторы обязаны в течение двух месяцев передать все действующие контракты на поставку и транзит трафика этой компании. Таким образом, «ЭлКат» становится единственным официальным каналом для международных интернет-соединений в Киргизии.
В начале июля 2025 года Генеральная прокуратура Киргизии добилась в суде окончательного перехода ООО «ЭлКат» в государственную собственность. Прокуратура указала на незаконную утрату контроля над компанией в прошлом. Стоимость возвращенного имущества оценили в 5,8 млрд сомов (почти 66,5 млн долларов США).
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