Депутат ГД Сысоев: миграционный хаос выгоден только теневому бизнесу

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев объяснил, почему партия выступает за жесткий контроль в российской миграционной политике. По словам парламентария, сегодняшний миграционный хаос выгоден участникам теневого рынка — они стимулируют бесконтрольный приток в страну дешевой рабочей силы из бывших советских республик, экономя на зарплатах и налогах.
«Этими дельцами движет одна корысть, а на интересы государства и сограждан им наплевать. Недавно в Москве видел, как африканцы меняют фонарные столбы. Поговорил с прорабом ? оказалось, парни приехали к нам из Камеруна. Из Камеруна! Что, русские люди не справились бы с этой работой? Это полная чушь!», — говорит Владимир Сысоев.
Политик считает, что контроль необходим, чтобы справиться с ростом этнической преступности, высоким процентом неквалифицированной рабочей силы и «армией социальных иждивенцев». ЛДПР уже внесла в Госдуму законопроект, обязывающий мигрантов оформлять медполисы — партия выступает против лечения иностранцев за счет российских налогоплательщиков, что к тому же нагружает поликлиники и больницы. Еще одной острой проблемой Сысоев называет «резиновые» квартиры и хостелы, чьи постояльцы-нелегалы создают антисанитарию и шум.
«В Новой Москве для жертвоприношения убили и разделали барана прямо на детской площадке ? на глазах у малышей и их мам, — напоминает депутат. — Список этих вопиющих безобразий можно продолжать до бесконечности».
По словам Сысоева, трудовая миграция обязана быть выгодной в первую очередь для России, но пока это не так. Он предлагает вести системную работу с мигрантами — вводить квоты и медстраховки, сделать знание русского языка обязательным: «Это не дискриминация, а защита интересов как россиян, так и самих мигрантов, если они приезжают сюда честно работать. Ведь когда человек уважает нашу страну, он и сам заинтересован жить по закону»
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