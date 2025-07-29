Назначен новый посол РФ Бельгии

Путин назначил Гончара новым послом России в Бельгии
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У России новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия
У России новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия Фото:

Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия назначен Денис Гончар. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Гончара Дениса Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия», — следует из текста документа. Документ размещен на портале Официального опубликования правовых актов.

Денис Гончар ранее занимал должность директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ России. В январе он был награжден президентом «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

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Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия назначен Денис Гончар. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Назначить Гончара Дениса Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия», — следует из текста документа. Документ размещен на портале Официального опубликования правовых актов. Денис Гончар ранее занимал должность директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ России. В январе он был награжден президентом «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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