Назначен новый посол РФ Бельгии

Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия назначен Денис Гончар. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Гончара Дениса Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Бельгия», — следует из текста документа. Документ размещен на портале Официального опубликования правовых актов.
Денис Гончар ранее занимал должность директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ России. В январе он был награжден президентом «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».
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