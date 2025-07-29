В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна

В московском аэропорту Шереметьево впервые приземлился прямой пассажирский рейс из Пхеньяна. Время полета составило восемь часов.
«Время в пути составило около 8 часов», — передает корреспондент РИА Новости. По данным источника, перелет выполнила авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER, рассчитанном на 440 пассажиров.
Накануне этот же самолет вылетел из Шереметьево в Пхеньян, где его торжественно встретили представители КНДР и российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Всем членам экипажа и делегации вручили цветы. Рейс был полностью заполнен, большинство пассажиров составили граждане Северной Кореи.
Атташе посольства России в КНДР Матвей Кривошеев также отметил, что прямого авиасообщения между столицами России и КНДР не было почти 30 лет, а в последнее время значительно вырос делегационный обмен между странами. По его мнению, регулярные прямые полеты существенно упростят взаимодействие между Россией и КНДР. Авиакомпания Nordwind планирует выполнять рейсы между Пхеньяном и Москвой с частотой один раз в месяц.
Решение о запуске прямых рейсов между Москвой и Пхеньяном было принято в 2025 году после получения авиакомпанией Nordwind разрешения на ежемесячные перелеты. Это стало первым подобным событием за 77 лет. Возобновление авиасообщения последовало за восстановлением в июне 2025 года железнодорожного сообщения между Россией и КНДР, прерванного на пять лет из-за пандемии COVID-19. При этом билеты из Москвы в Пхеньян за 44,7 тысяч рублей были раскуплены за пять дней, передает «Царьград».
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