Политолог вспомнил «голую вечеринку» на фоне связи Трампа с обвиненным в педофилии Эпштейном

Политолог Константин Калачев высмеял американского президента Дональда Трампа на фоне слухов о связи главы государства с обвиненным в педофилии финансиста Джеффри Эпштейном. Эксперт опубликовал ироничный мем с Трампом, причем подвязал его к скандальной «голой вечеринке», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в конце 2023 года. В частности, Калачев отослался на извинения артиста Филиппа Киркорова, который оправдываясь за участие в вечеринке сказал, что вошел «не в ту дверь».
«У одних „не та дверь“, у других „не тот остров“. У одних жидкие щи, у других мелкий жемчуг. Жизнь во всем ее „разнообразии“», — написал Калачев в своем telegram-канале. Он также разместил мем с Трампом с подписью, открыто ссылающейся на извинения Киркорова. «В жизни каждого бывает момент, когда он приехал не на тот остров», — написано в меме.
Ранее издание The New York Times сообщало, что Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн поддерживали дружеские отношения около пятнадцати лет и неоднократно появлялись вместе на закрытых мероприятиях. Также в публикации напоминалось, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал обнародовать материал по делу Эпштейна, однако впоследствии не выполнил это обещание. Самого Трампа обвиняют в том, что он связан с Эпштейном напрямую и даже лично виделся с жертвами финансиста — несовершеннолетними девочками.
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