В ДТП с автобусом и фурой под Псковом пострадали 12 человек. Фото

12 февраля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают семь единиц техники, сообщили в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Псковской области водитель автобуса с детьми пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Пострадали 12 человек, их них восемь — дети. Об этом сообщили в МЧС России. «Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре федеральной автодороги Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет», — сообщает пресс-служба МЧС России в telegram-канале . По предварительной информации, пострадали 12 человек, из которых восемь детей. 22 специалиста и семь единиц техники работают на месте ДТП. Дети ехали на экскурсию в Псков. Фото: telegram-канал МЧС России / https://t.me/mchs_official/15892

В Псковской области водитель автобуса с детьми пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Пострадали 12 человек, их них восемь — дети. Об этом сообщили в МЧС России. «Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре федеральной автодороги Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет», — сообщает пресс-служба МЧС России в telegram-канале. По предварительной информации, пострадали 12 человек, из которых восемь детей. 22 специалиста и семь единиц техники работают на месте ДТП. Дети ехали на экскурсию в Псков.