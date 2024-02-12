В ДТП с автобусом и фурой под Псковом пострадали 12 человек. Фото

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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
На месте ДТП работают семь единиц техники, сообщили в МЧС Фото:

В Псковской области водитель автобуса с детьми пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Пострадали 12 человек, их них восемь — дети. Об этом сообщили в МЧС России.

«Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре федеральной автодороги Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет», — сообщает пресс-служба МЧС России в telegram-канале.

По предварительной информации, пострадали 12 человек, из которых восемь детей. 22 специалиста и семь единиц техники работают на месте ДТП. Дети ехали на экскурсию в Псков.

Фото:

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В Псковской области водитель автобуса с детьми пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Пострадали 12 человек, их них восемь — дети. Об этом сообщили в МЧС России. «Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре федеральной автодороги Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет», — сообщает пресс-служба МЧС России в telegram-канале. По предварительной информации, пострадали 12 человек, из которых восемь детей. 22 специалиста и семь единиц техники работают на месте ДТП. Дети ехали на экскурсию в Псков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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