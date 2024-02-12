На месте ДТП работают семь единиц техники, сообщили в МЧС
В Псковской области водитель автобуса с детьми пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет. Пострадали 12 человек, их них восемь — дети. Об этом сообщили в МЧС России.
«Вблизи деревни Новгородка на 379-м километре федеральной автодороги Р-23 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет», — сообщает пресс-служба МЧС России в
По предварительной информации, пострадали 12 человек, из которых восемь детей. 22 специалиста и семь единиц техники работают на месте ДТП. Дети ехали на экскурсию в Псков.
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