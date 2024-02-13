13 февраля 2024

МЧС локализовали крупный пожар в многоэтажке Анапы

© Служба новостей «URA.RU»
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Крупный пожар в 11-этажном жилом доме в Анапе локализован на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Анапе огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Крупный пожар в Анапе разгорелся вечером 13 февраля. Позднее источник в оперативных службах региона сообщил, что крыша многоэтажки частично обрушилась и пламя перекинулась на квартиры верхних этажей. По данным МЧС, из дома эвакуировали 440 человек, пострадал лишь один. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.

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Крупный пожар в 11-этажном жилом доме в Анапе локализован на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В Анапе огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Крупный пожар в Анапе разгорелся вечером 13 февраля. Позднее источник в оперативных службах региона сообщил, что крыша многоэтажки частично обрушилась и пламя перекинулась на квартиры верхних этажей. По данным МЧС, из дома эвакуировали 440 человек, пострадал лишь один. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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