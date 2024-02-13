МЧС локализовали крупный пожар в многоэтажке Анапы

14 февраля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Крупный пожар в 11-этажном жилом доме в Анапе локализован на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В Анапе огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Крупный пожар в Анапе разгорелся вечером 13 февраля. Позднее источник в оперативных службах региона сообщил, что крыша многоэтажки частично обрушилась и пламя перекинулась на квартиры верхних этажей. По данным МЧС, из дома эвакуировали 440 человек, пострадал лишь один. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.

Крупный пожар в 11-этажном жилом доме в Анапе локализован на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В Анапе огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Крупный пожар в Анапе разгорелся вечером 13 февраля. Позднее источник в оперативных службах региона сообщил, что крыша многоэтажки частично обрушилась и пламя перекинулась на квартиры верхних этажей. По данным МЧС, из дома эвакуировали 440 человек, пострадал лишь один. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.