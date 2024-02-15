«Ведомости»: сухое молоко в России подешевело на 9%

16 февраля 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

Сухое молоко является компонентом для производства детского питания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стоимость сухого молока в четвертом квартале 2023 года подешевело на 9%. Это следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»). «В четвертом квартале 2023 года в рознице стоимость сухого молока составила 689 рублей за килограмм. За аналогичный период 2022 года показатель был выше на 9% (756 рублей за килограмм)», — пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет ЦРПТ. Издание отмечает, что в течение прошлого года снижение цен на сухое молоко происходило и в оптовом сегменте. Экспертно-аналитический центр агробизнеса («АБ центр») со ссылкой на Росстат сообщает, что средние оптовые цены производителей в РФ в сентябре 2023 года составляли 188 тысяч 705 рублей за тонну, что ниже на 15,5%, чем в сентябре 2022 года. Общее производство сухого молока в России в 2023 года составило 203 тысячи 200 тонн, сообщил «Ведомостям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Для сравнения, в 2022 году было произведено 184 тысячи 300 тонн продукции. При этом сухое молоко является базовых компонентом для производства детского питания, сообщил газете председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Он отметил, что уменьшение стоимости сырья должно отражаться на стоимости, но цены на детское питание в 2023 году не изменились. В 2023 году для поддержки бизнеса Минсельхоз расширил возможности экспорта за счет 100% компенсации затрат на транспортировку отдельных продуктов переработки молока. В итоге экспорт сухого молока увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом. Это позволило избавиться от излишков на российском рынке и скорректировать цены, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость сухого молока в четвертом квартале 2023 года подешевело на 9%. Это следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»). «В четвертом квартале 2023 года в рознице стоимость сухого молока составила 689 рублей за килограмм. За аналогичный период 2022 года показатель был выше на 9% (756 рублей за килограмм)», — пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет ЦРПТ. Издание отмечает, что в течение прошлого года снижение цен на сухое молоко происходило и в оптовом сегменте. Экспертно-аналитический центр агробизнеса («АБ центр») со ссылкой на Росстат сообщает, что средние оптовые цены производителей в РФ в сентябре 2023 года составляли 188 тысяч 705 рублей за тонну, что ниже на 15,5%, чем в сентябре 2022 года. Общее производство сухого молока в России в 2023 года составило 203 тысячи 200 тонн, сообщил «Ведомостям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Для сравнения, в 2022 году было произведено 184 тысячи 300 тонн продукции. При этом сухое молоко является базовых компонентом для производства детского питания, сообщил газете председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Он отметил, что уменьшение стоимости сырья должно отражаться на стоимости, но цены на детское питание в 2023 году не изменились. В 2023 году для поддержки бизнеса Минсельхоз расширил возможности экспорта за счет 100% компенсации затрат на транспортировку отдельных продуктов переработки молока. В итоге экспорт сухого молока увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом. Это позволило избавиться от излишков на российском рынке и скорректировать цены, пишет «Национальная служба новостей».