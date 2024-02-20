Челябинский институт будет сотрудничать с херсонским вузом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, рукопожатие, чиновники, депутаты
После подписания договора сотрудничество херсонского и челябинского вузов выйдет на новый уровень Фото:

Челябинский институт искусств 22 февраля подпишет договор о сотрудничестве с Херсонским педагогическим университетом. Об этом сообщили в пресс-службе областного минкульта.

«В Штабе общественной поддержки Челябинской области 22 февраля состоится подписание договора о сотрудничестве между Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайковского и Херсонским государственным педагогическим университетом. Договор предусматривает совместную реализацию научно-исследовательских, художественно-творческих, культурных, гражданско-патриотических, воспитательных проектов, обмен опытом в различных направлениях, в том числе — и в вопросах молодежной политики», — уточнили в пресс-службе министерства.

Южно-Уральский институт искусств имени Чайковского сотрудничает с профильными вузами Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также поддерживает взаимодействие с крупнейшими вузами Российской Федерации и Луганской народной республики. С херсонским педуниверситетом в конце 2023 года была проведена совместная научно-практическая интернет-конференция «Воспитание молодежи на основе традиционных культурных ценностей — ключевой принцип государственной политики». Подписание официального соглашения о сотрудничестве позволит вывести его на новый уровень. Оно укрепит профессиональные связи преподавателей и студентов и позволит реализовать новые проекты.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский институт искусств 22 февраля подпишет договор о сотрудничестве с Херсонским педагогическим университетом. Об этом сообщили в пресс-службе областного минкульта. «В Штабе общественной поддержки Челябинской области 22 февраля состоится подписание договора о сотрудничестве между Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайковского и Херсонским государственным педагогическим университетом. Договор предусматривает совместную реализацию научно-исследовательских, художественно-творческих, культурных, гражданско-патриотических, воспитательных проектов, обмен опытом в различных направлениях, в том числе — и в вопросах молодежной политики», — уточнили в пресс-службе министерства. Южно-Уральский институт искусств имени Чайковского сотрудничает с профильными вузами Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также поддерживает взаимодействие с крупнейшими вузами Российской Федерации и Луганской народной республики. С херсонским педуниверситетом в конце 2023 года была проведена совместная научно-практическая интернет-конференция «Воспитание молодежи на основе традиционных культурных ценностей — ключевой принцип государственной политики». Подписание официального соглашения о сотрудничестве позволит вывести его на новый уровень. Оно укрепит профессиональные связи преподавателей и студентов и позволит реализовать новые проекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...