Челябинский институт будет сотрудничать с херсонским вузом

20 февраля 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

После подписания договора сотрудничество херсонского и челябинского вузов выйдет на новый уровень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинский институт искусств 22 февраля подпишет договор о сотрудничестве с Херсонским педагогическим университетом. Об этом сообщили в пресс-службе областного минкульта. «В Штабе общественной поддержки Челябинской области 22 февраля состоится подписание договора о сотрудничестве между Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайковского и Херсонским государственным педагогическим университетом. Договор предусматривает совместную реализацию научно-исследовательских, художественно-творческих, культурных, гражданско-патриотических, воспитательных проектов, обмен опытом в различных направлениях, в том числе — и в вопросах молодежной политики», — уточнили в пресс-службе министерства. Южно-Уральский институт искусств имени Чайковского сотрудничает с профильными вузами Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также поддерживает взаимодействие с крупнейшими вузами Российской Федерации и Луганской народной республики. С херсонским педуниверситетом в конце 2023 года была проведена совместная научно-практическая интернет-конференция «Воспитание молодежи на основе традиционных культурных ценностей — ключевой принцип государственной политики». Подписание официального соглашения о сотрудничестве позволит вывести его на новый уровень. Оно укрепит профессиональные связи преподавателей и студентов и позволит реализовать новые проекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский институт искусств 22 февраля подпишет договор о сотрудничестве с Херсонским педагогическим университетом. Об этом сообщили в пресс-службе областного минкульта. «В Штабе общественной поддержки Челябинской области 22 февраля состоится подписание договора о сотрудничестве между Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайковского и Херсонским государственным педагогическим университетом. Договор предусматривает совместную реализацию научно-исследовательских, художественно-творческих, культурных, гражданско-патриотических, воспитательных проектов, обмен опытом в различных направлениях, в том числе — и в вопросах молодежной политики», — уточнили в пресс-службе министерства. Южно-Уральский институт искусств имени Чайковского сотрудничает с профильными вузами Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также поддерживает взаимодействие с крупнейшими вузами Российской Федерации и Луганской народной республики. С херсонским педуниверситетом в конце 2023 года была проведена совместная научно-практическая интернет-конференция «Воспитание молодежи на основе традиционных культурных ценностей — ключевой принцип государственной политики». Подписание официального соглашения о сотрудничестве позволит вывести его на новый уровень. Оно укрепит профессиональные связи преподавателей и студентов и позволит реализовать новые проекты.