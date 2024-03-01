CNN: бойцы ВСУ позавидовали российским военным из-за качества дронов

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Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, бпла, беспилотник, дрон химера, fpv дрон, фпв дрон
ВСУ используют дроны, детали для которых печатают на 3D-принтере, передает CNN Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдат из механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Кокос подчеркнул уровень военного оснащения Киева на контрасте с Россией. Пока ВС РФ успешно используют на фронте ударные FPV-дроны, украинские военные печатают компоненты для кустарных БПЛА на 3D-принтере.

«По словам [Кокоса], новой угрозой для Украины стали, так называемые, российские ударные дроны с видом от первого лица, управляемые с игровой гарнитуры и оснащенные ночным видением. В это время на заднем плане небольшого фермерского коттеджа, в котором базировалось подразделение, жужжал 3D-принтер», — передает американский телеканал CNN. Другой солдат с позывным Сэйнт также подтвердил, что российские дроны изготовлены лучше украинских. Разница беспилотников существенная даже в материале, из которого они созданы. Пока ВСУ делают БПЛА из углерода, РФ создает их из алюминия.

Военкор Борис Рожин в январе отмечал, что Украина на запорожском направлении активно использует самодельные беспилотники, собранные из подручных средств. Киев также активно использует дроны для атаки на приграничные российские территории, которые не относятся к фронтовой зоне. Накануне военкоры рассказали, что Киев ударил дронами по своим солдатам, когда те сдавались в плен.

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Солдат из механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Кокос подчеркнул уровень военного оснащения Киева на контрасте с Россией. Пока ВС РФ успешно используют на фронте ударные FPV-дроны, украинские военные печатают компоненты для кустарных БПЛА на 3D-принтере. «По словам [Кокоса], новой угрозой для Украины стали, так называемые, российские ударные дроны с видом от первого лица, управляемые с игровой гарнитуры и оснащенные ночным видением. В это время на заднем плане небольшого фермерского коттеджа, в котором базировалось подразделение, жужжал 3D-принтер», — передает американский телеканал CNN. Другой солдат с позывным Сэйнт также подтвердил, что российские дроны изготовлены лучше украинских. Разница беспилотников существенная даже в материале, из которого они созданы. Пока ВСУ делают БПЛА из углерода, РФ создает их из алюминия. Военкор Борис Рожин в январе отмечал, что Украина на запорожском направлении активно использует самодельные беспилотники, собранные из подручных средств. Киев также активно использует дроны для атаки на приграничные российские территории, которые не относятся к фронтовой зоне. Накануне военкоры рассказали, что Киев ударил дронами по своим солдатам, когда те сдавались в плен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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