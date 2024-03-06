Легендарному тренеру ФК «Реал» грозит тюремный срок

Relevo: тренеру ФК «Реал» Карлу Анчелотти грозит тюремный срок

06 марта 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Испанская прокуратура требует для Анчелотти четыре года и девять месяцев тюрьмы Фото: Flickr/Doha Stadium Plus Qatar/CC BY 2.0 Испанская прокуратура требует приговорить легендарного тренера ФК «Реал» Карло Анчелотти к четырем годам и девяти месяцам тюрьмы. Итальянца обвиняют в уклонении от налогов. «Прокуратура провинции Мадрид запросила четыре года и девять месяцев тюремного заключения для тренера мадридского „Реала “ Карло Анчелотти за хищение у казначейства более одного миллиона евро в 2014 году (386 361 евро) и 2015 году (675 718 евро) во время свой первый этап в качестве тренера белой команды (2013-2015)», — сообщает Relevo. Прокуратура обвиняет его в двух преступлениях против государственной казны. Карло Анчелотти уникален в футбольном мире, поскольку он стал первым тренером, который смог завоевать чемпионские титулы в пяти главных национальных лигах Европы. Его путь к этому достижению начался с победы в Серии А с «Миланом» в 2004 году. Позже он добился успеха в английской Премьер-Лиге, выиграв титул с «Челси» в 2010 году. Следующие годы принесли ему чемпионство в Лиге 1 с «ПСЖ» в 2013 году и в немецкой Бундеслиге с «Баварией» в 2017 году. Чемпионат Испании стал последней лигой, которую Анчелотти покорил, добавив ее к своему списку достижений. Не ограничиваясь лишь национальными успехами, Анчелотти также трижды оказывался на вершине Европы, выигрывая Лигу чемпионов. Дважды, пока он работал с «Миланом», и один раз во время работы с «Реалом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Испанская прокуратура требует приговорить легендарного тренера ФК «Реал» Карло Анчелотти к четырем годам и девяти месяцам тюрьмы. Итальянца обвиняют в уклонении от налогов. «Прокуратура провинции Мадрид запросила четыре года и девять месяцев тюремного заключения для тренера мадридского „Реала “ Карло Анчелотти за хищение у казначейства более одного миллиона евро в 2014 году (386 361 евро) и 2015 году (675 718 евро) во время свой первый этап в качестве тренера белой команды (2013-2015)», — сообщает Relevo. Прокуратура обвиняет его в двух преступлениях против государственной казны. Карло Анчелотти уникален в футбольном мире, поскольку он стал первым тренером, который смог завоевать чемпионские титулы в пяти главных национальных лигах Европы. Его путь к этому достижению начался с победы в Серии А с «Миланом» в 2004 году. Позже он добился успеха в английской Премьер-Лиге, выиграв титул с «Челси» в 2010 году. Следующие годы принесли ему чемпионство в Лиге 1 с «ПСЖ» в 2013 году и в немецкой Бундеслиге с «Баварией» в 2017 году. Чемпионат Испании стал последней лигой, которую Анчелотти покорил, добавив ее к своему списку достижений. Не ограничиваясь лишь национальными успехами, Анчелотти также трижды оказывался на вершине Европы, выигрывая Лигу чемпионов. Дважды, пока он работал с «Миланом», и один раз во время работы с «Реалом».