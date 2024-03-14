В США сравнили Макрона с Наполеоном, мечтающим о войне с Россией

14 марта 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон мечтает превратить Францию в великую державу, пишет The American Conservative Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон может считать себя реинкарнацией императора Наполеона, стремясь развязать войну против России и превратить свою страну в великую державу. Об этом пишет американское издание The American Conservative. «Франция хочет начать войну с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон воображает себя реинкарнацией Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу», — говорится в материале. Там добавили, что намерение Макрона добиться поражения России на Украине любой ценой было отвергнуто главными членами НАТО, включая США. Макрон активно поддерживает идею отправки военных на Украину. Франция ищет союзников для отправки своего военного контингента в зону спецоперации. Лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил, что отступление украинских войск до Одессы или Киева может привести к вмешательству со стороны Парижа, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон может считать себя реинкарнацией императора Наполеона, стремясь развязать войну против России и превратить свою страну в великую державу. Об этом пишет американское издание The American Conservative. «Франция хочет начать войну с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, Эммануэль Макрон воображает себя реинкарнацией Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу», — говорится в материале. Там добавили, что намерение Макрона добиться поражения России на Украине любой ценой было отвергнуто главными членами НАТО, включая США. Макрон активно поддерживает идею отправки военных на Украину. Франция ищет союзников для отправки своего военного контингента в зону спецоперации. Лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил, что отступление украинских войск до Одессы или Киева может привести к вмешательству со стороны Парижа, передает «Ридус».