Премьер Эстонии отказалась гарантировать, что не отправит военных на Украину

14 марта 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Каллас необходимость готовности к изменениям на Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что военных из прибалтийской страны не отправят на Украину. Об этом она заявила в ответ просьбы депутатов дать гарантии о невмешательстве эстонских военных в конфликт. «Я не даю таких обещаний (не отправлять военных на Украину — прим. URA.RU), потому что обстоятельства могут измениться. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины», — заявила Каллас на правительственном часе. Она подчеркнула сложность ситуации и необходимость готовности к изменениям. Слова эстонского премьера приводит РИА Новости. В ходе обсуждения премьер-министр также уточнила, что речь не шла о вводе наземных войск, а оказание военной помощи Украине осуществляется в формате обучения украинских солдат. Таким образом, Каллас опровергла предположения о немедленной отправке эстонских войск на украинскую территорию. Главной темой информационного часа правительства в парламенте Эстонии стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможной отправки солдат стран ЕС на территорию Украины, передает телеканал 360. В СМИ писали, что Франция начала искать союзников для того, чтобы послать свой военный контингент в зону российской спецоперации. В МИД РФ считают, что заявления Макрона и других лидеров стран НАТО об отправке войск на Украину связаны с разделом страны союзниками Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что военных из прибалтийской страны не отправят на Украину. Об этом она заявила в ответ просьбы депутатов дать гарантии о невмешательстве эстонских военных в конфликт. «Я не даю таких обещаний (не отправлять военных на Украину — прим. URA.RU), потому что обстоятельства могут измениться. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы здесь четко выбрали сторону, и эта сторона Украины», — заявила Каллас на правительственном часе. Она подчеркнула сложность ситуации и необходимость готовности к изменениям. Слова эстонского премьера приводит РИА Новости. В ходе обсуждения премьер-министр также уточнила, что речь не шла о вводе наземных войск, а оказание военной помощи Украине осуществляется в формате обучения украинских солдат. Таким образом, Каллас опровергла предположения о немедленной отправке эстонских войск на украинскую территорию. Главной темой информационного часа правительства в парламенте Эстонии стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможной отправки солдат стран ЕС на территорию Украины, передает телеканал 360. В СМИ писали, что Франция начала искать союзников для того, чтобы послать свой военный контингент в зону российской спецоперации. В МИД РФ считают, что заявления Макрона и других лидеров стран НАТО об отправке войск на Украину связаны с разделом страны союзниками Киева.