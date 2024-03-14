В мире Европа Столтенберг начал угрожать Путину во время пресс-конференции 14 марта 2024 в 17:09 Размер текста - 17 + Йенс Столтенберг (на фото) заявил, что не даст Владимиру Путину «уйти» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил президента России Владимира Путина в агрессии и заявил, что не даст так просто «уйти ему». Об этом глава организации заявил в ходе пресс-конференции. «Настал критический момент. Было бы серьезной исторической ошибкой позволить Путину одержать победу. Мы не можем позволить таким лидерам уйти, применив силу», — сказал Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления проходила на youtube-канале НАТО. Путин не раз заявлял, что Россия открыта к переговорам для разрешения конфликта на Украине. Однако в это же время НАТО готовится провести масштабные учения, в рамках которых будет инсценирована война с РФ , пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил президента России Владимира Путина в агрессии и заявил, что не даст так просто «уйти ему». Об этом глава организации заявил в ходе пресс-конференции. «Настал критический момент. Было бы серьезной исторической ошибкой позволить Путину одержать победу. Мы не можем позволить таким лидерам уйти, применив силу», — сказал Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления проходила на youtube-канале НАТО. Путин не раз заявлял, что Россия открыта к переговорам для разрешения конфликта на Украине. Однако в это же время НАТО готовится провести масштабные учения, в рамках которых будет инсценирована война с РФ, пишет Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям