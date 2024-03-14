Столтенберг начал угрожать Путину во время пресс-конференции

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Йенс Столтенберг (на фото) заявил, что не даст Владимиру Путину «уйти» Фото:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил президента России Владимира Путина в агрессии и заявил, что не даст так просто «уйти ему». Об этом глава организации заявил в ходе пресс-конференции.

«Настал критический момент. Было бы серьезной исторической ошибкой позволить Путину одержать победу. Мы не можем позволить таким лидерам уйти, применив силу», — сказал Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления проходила на youtube-канале НАТО.

Путин не раз заявлял, что Россия открыта к переговорам для разрешения конфликта на Украине. Однако в это же время НАТО готовится провести масштабные учения, в рамках которых будет инсценирована война с РФ, пишет Pravda.Ru.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил президента России Владимира Путина в агрессии и заявил, что не даст так просто «уйти ему». Об этом глава организации заявил в ходе пресс-конференции. «Настал критический момент. Было бы серьезной исторической ошибкой позволить Путину одержать победу. Мы не можем позволить таким лидерам уйти, применив силу», — сказал Йенс Столтенберг. Трансляция его выступления проходила на youtube-канале НАТО. Путин не раз заявлял, что Россия открыта к переговорам для разрешения конфликта на Украине. Однако в это же время НАТО готовится провести масштабные учения, в рамках которых будет инсценирована война с РФ, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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