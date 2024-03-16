ВСУ атаковали два НПЗ в Самарской области: карта СВО 16 марта

Армия Украины запустила беспилотники по двум НПЗ в Самарской области

16 марта 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

ВСУ при помощи беспилотников атаковали Самарскую область Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина запустила беспилотники по двум нефтеперерабатывающий заводам (НПЗ) в Самарской области. Персонал завода в Сызрани эвакуирован, по предварительным данным, никто не пострадал. Интерактивная карта СВО и ударов Украины 16 марта — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Атаки на НПЗ в Самарской области Это произошло в Сызрани и Новокуйбышевске. Один беспилотник был сбит, а второй нет. В ликвидации последствий принимают участие силовые ведомства и силы МЧС региона. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Более подробно — в материале URA.RU. Обстрел Белгородской области Новость по теме БПЛА атаковали Курскую и Белгородскую области ночью 16 марта: есть пострадавшие В регионе несколько раз за утро звучала ракетная тревога. ВСУ запускали беспилотники и ракеты. Минобороны РФ сообщило о восьми сбитых ракетах. Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о двух погибших. Совещание Минобороны РФ Глава ведомства Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Там он заслушал доклады командующих по актуальной повестке в зоне СВО. Шойгу рассказали: авиабомба уничтожила 300 боевиков «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»);

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Украина запустила беспилотники по двум нефтеперерабатывающий заводам (НПЗ) в Самарской области. Персонал завода в Сызрани эвакуирован, по предварительным данным, никто не пострадал. Интерактивная карта СВО и ударов Украины 16 марта — в материале URA.RU. Это произошло в Сызрани и Новокуйбышевске. Один беспилотник был сбит, а второй нет. В ликвидации последствий принимают участие силовые ведомства и силы МЧС региона. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Более подробно — в материале URA.RU. В регионе несколько раз за утро звучала ракетная тревога. ВСУ запускали беспилотники и ракеты. Минобороны РФ сообщило о восьми сбитых ракетах. Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о двух погибших. Глава ведомства Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Там он заслушал доклады командующих по актуальной повестке в зоне СВО. Шойгу рассказали: Российская авиация поразила опорный пункт Украины. По позициям ВСУ отработала ударная группа, в состав которой вошли вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. После выполненной задачи экипаж успешно вернулся на аэродром. Была остановлена контратака ВСУ около Авдеевки. В ее отражении участвовали военнослужащие минометной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка. Военные несколько часов накрывали из минометов «Василек» позиции ВСУ. За сутки мобильные расчеты FPV-дронов из состава группировки «Днепр» нанесли более 20 ударов по объектам ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что все цели были успешно поражены. Под удар попали и украинские солдаты.