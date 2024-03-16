ВСУ атаковали два НПЗ в Самарской области: карта СВО 16 марта

Украина запустила беспилотники по двум нефтеперерабатывающий заводам (НПЗ) в Самарской области. Персонал завода в Сызрани эвакуирован, по предварительным данным, никто не пострадал. Интерактивная карта СВО и ударов Украины 16 марта — в материале URA.RU.
Атаки на НПЗ в Самарской области
Это произошло в Сызрани и Новокуйбышевске. Один беспилотник был сбит, а второй нет. В ликвидации последствий принимают участие силовые ведомства и силы МЧС региона. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Более подробно — в материале URA.RU.
Обстрел Белгородской области
В регионе несколько раз за утро звучала ракетная тревога. ВСУ запускали беспилотники и ракеты. Минобороны РФ сообщило о восьми сбитых ракетах. Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о двух погибших.
Совещание Минобороны РФ
Глава ведомства Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Там он заслушал доклады командующих по актуальной повестке в зоне СВО. Шойгу рассказали:
- авиабомба уничтожила 300 боевиков «Кракена» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»);
- ВСУ несут большие потери из-за ударных дронов России;
- немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 уничтожена на купянском направлении;
- за последнюю неделю ВС РФ ликвидировали три комплекса ПВО Patriot.
Купянское направление
Российская авиация поразила опорный пункт Украины. По позициям ВСУ отработала ударная группа, в состав которой вошли вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. После выполненной задачи экипаж успешно вернулся на аэродром.
Донецкое направление
Была остановлена контратака ВСУ около Авдеевки. В ее отражении участвовали военнослужащие минометной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка. Военные несколько часов накрывали из минометов «Василек» позиции ВСУ.
Запорожское направление
За сутки мобильные расчеты FPV-дронов из состава группировки «Днепр» нанесли более 20 ударов по объектам ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что все цели были успешно поражены. Под удар попали и украинские солдаты.
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