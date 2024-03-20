Развлечения Спорт Кремль разозлили новые ограничения в отношении российских спортсменов Песков: новые ограничения в адрес спортсменов из РФ разрушают идеи олимпизма 20 марта 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + В Кремле негативно оценивают новые ограничения в отношении спортсменов, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов противоречат идеям олимпизма. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативно мы это воспринимаем. Безусловно, это разрушение идей олимпизма. Это ущемление интересов спортсменов. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения. Это не красит МОК», — заявил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новые ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов противоречат идеям олимпизма. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативно мы это воспринимаем. Безусловно, это разрушение идей олимпизма. Это ущемление интересов спортсменов. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения. Это не красит МОК», — заявил Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям