Кремль разозлили новые ограничения в отношении российских спортсменов

В Кремле негативно оценивают новые ограничения в отношении спортсменов, заявил Дмитрий Песков
Новые ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов противоречат идеям олимпизма. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Негативно мы это воспринимаем. Безусловно, это разрушение идей олимпизма. Это ущемление интересов спортсменов. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения. Это не красит МОК», — заявил Песков.
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