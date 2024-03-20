Кремль разозлили новые ограничения в отношении российских спортсменов

Песков: новые ограничения в адрес спортсменов из РФ разрушают идеи олимпизма
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
В Кремле негативно оценивают новые ограничения в отношении спортсменов, заявил Дмитрий Песков Фото:

Новые ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов противоречат идеям олимпизма. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативно мы это воспринимаем. Безусловно, это разрушение идей олимпизма. Это ущемление интересов спортсменов. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения. Это не красит МОК», — заявил Песков.

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Новые ограничения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов противоречат идеям олимпизма. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Негативно мы это воспринимаем. Безусловно, это разрушение идей олимпизма. Это ущемление интересов спортсменов. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения. Это не красит МОК», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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