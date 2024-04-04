Статую Свободы в Нью-Йорке поразил удар молнии. В пресс-службе управления парков американского города сообщили журналистам, что никаких разрушений или пострадавших от этого нет.
«Молнии попадают в статую много раз за год. Она очень хорошо заземлена. Это не наносит ей вреда. Даже если бы люди и были в статуе в момент удара молнии — это безопасно. Никто не пострадал», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы управления парков Нью-Йорка.
Удар молнии пришелся в факел, который находится в верхней части памятника. Очевидцы сообщили об этом в среду. В этот день в городе шел сильный ливень.
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