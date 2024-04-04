Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке. Фото

05 апреля 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Удар молнии пришелся в факел Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Статую Свободы в Нью-Йорке поразил удар молнии. В пресс-службе управления парков американского города сообщили журналистам, что никаких разрушений или пострадавших от этого нет. «Молнии попадают в статую много раз за год. Она очень хорошо заземлена. Это не наносит ей вреда. Даже если бы люди и были в статуе в момент удара молнии — это безопасно. Никто не пострадал», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы управления парков Нью-Йорка. Удар молнии пришелся в факел, который находится в верхней части памятника. Очевидцы сообщили об этом в среду. В этот день в городе шел сильный ливень. Молния попала в факел — самая высокая точка изваяния telegram-канал РИА Новости Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Статую Свободы в Нью-Йорке поразил удар молнии. В пресс-службе управления парков американского города сообщили журналистам, что никаких разрушений или пострадавших от этого нет. «Молнии попадают в статую много раз за год. Она очень хорошо заземлена. Это не наносит ей вреда. Даже если бы люди и были в статуе в момент удара молнии — это безопасно. Никто не пострадал», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы управления парков Нью-Йорка. Удар молнии пришелся в факел, который находится в верхней части памятника. Очевидцы сообщили об этом в среду. В этот день в городе шел сильный ливень.