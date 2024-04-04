04 апреля 2024

Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Удар молнии пришелся в факел Фото:

Статую Свободы в Нью-Йорке поразил удар молнии. В пресс-службе управления парков американского города сообщили журналистам, что никаких разрушений или пострадавших от этого нет.

«Молнии попадают в статую много раз за год. Она очень хорошо заземлена. Это не наносит ей вреда. Даже если бы люди и были в статуе в момент удара молнии — это безопасно. Никто не пострадал», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы управления парков Нью-Йорка.

Удар молнии пришелся в факел, который находится в верхней части памятника. Очевидцы сообщили об этом в среду. В этот день в городе шел сильный ливень.

Молния попала в факел — самая высокая точка изваяния
Молния попала в факел — самая высокая точка изваяния
Фото:

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Статую Свободы в Нью-Йорке поразил удар молнии. В пресс-службе управления парков американского города сообщили журналистам, что никаких разрушений или пострадавших от этого нет. «Молнии попадают в статую много раз за год. Она очень хорошо заземлена. Это не наносит ей вреда. Даже если бы люди и были в статуе в момент удара молнии — это безопасно. Никто не пострадал», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы управления парков Нью-Йорка. Удар молнии пришелся в факел, который находится в верхней части памятника. Очевидцы сообщили об этом в среду. В этот день в городе шел сильный ливень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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