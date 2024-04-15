Что ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке

Химик Дорохов: на безопасной для микроволновки посуде есть маркировка с цифрой 5

15 апреля 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Чтобы в результате обед или ужин не принес вреда здоровью, важно правильно использовать такие контейнеры и емкости, рассказал Андрей Дорохов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU При использовании пластиковой посуды для хранения и разогрева пищи в микроволновой печи важно обращать внимание на маркировку, чтобы избежать вреда для здоровья. Об этом сообщил Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА. По его словам, на безопасной для микроволновки посуде есть маркировка с цифрой 5. «Треугольник с цифрой 7 на посуде указывает на использование поликарбоната или бисфенола А, которые могут выделяться при нагревании. Такую посуду лучше не использовать для разогревания еды», — отметил Дорохов в беседе с « Газета.Ru ». Контейнеры с маркировкой «6» из полистирола также не рекомендуется нагревать свыше 200 градусов, в противном случае они могут стать источником вредных веществ. Дорохов подчеркнул, что безопасной для использования в микроволновке является посуда с маркировкой «5», изготовленная из полипропилена. Он также напомнил о необходимости учитывать особенности посуды при использовании посудомоечных машин, так как некоторые модели нагревают воду до температур, которые могут повредить определенные виды пластика. Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказал, что разогревание жиросодержащих продуктов в микроволновке представляет некоторую опасность, поскольку микроволновая печь использует микроволны, которые воздействуют на молекулы и могут изменять химическую структуру жиров. По ее словам, разогревание молока или молочных продуктов также является вредным для здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При использовании пластиковой посуды для хранения и разогрева пищи в микроволновой печи важно обращать внимание на маркировку, чтобы избежать вреда для здоровья. Об этом сообщил Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА. По его словам, на безопасной для микроволновки посуде есть маркировка с цифрой 5. «Треугольник с цифрой 7 на посуде указывает на использование поликарбоната или бисфенола А, которые могут выделяться при нагревании. Такую посуду лучше не использовать для разогревания еды», — отметил Дорохов в беседе с «Газета.Ru». Контейнеры с маркировкой «6» из полистирола также не рекомендуется нагревать свыше 200 градусов, в противном случае они могут стать источником вредных веществ. Дорохов подчеркнул, что безопасной для использования в микроволновке является посуда с маркировкой «5», изготовленная из полипропилена. Он также напомнил о необходимости учитывать особенности посуды при использовании посудомоечных машин, так как некоторые модели нагревают воду до температур, которые могут повредить определенные виды пластика. Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказал, что разогревание жиросодержащих продуктов в микроволновке представляет некоторую опасность, поскольку микроволновая печь использует микроволны, которые воздействуют на молекулы и могут изменять химическую структуру жиров. По ее словам, разогревание молока или молочных продуктов также является вредным для здоровья.