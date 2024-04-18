18 апреля 2024

Краснов: террористов и соучастников теракта в «Крокусе» ждет кара

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Украинский след в теракте в «Крокусе» очевиден, заявил Игорь Краснов Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Организаторов и спонсоров теракта, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, ждет кара. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — слова Краснова приводит официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

Трагедия в «Крокус сити холле» случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Правоохранительные органы активно работают над поиском и привлечением к ответственности виновных в этом преступлении.

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Организаторов и спонсоров теракта, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, ждет кара. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — слова Краснова приводит официальный сайт Генпрокуратуры РФ. Трагедия в «Крокус сити холле» случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Правоохранительные органы активно работают над поиском и привлечением к ответственности виновных в этом преступлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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