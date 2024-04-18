Краснов: террористов и соучастников теракта в «Крокусе» ждет кара

19 апреля 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Украинский след в теракте в «Крокусе» очевиден, заявил Игорь Краснов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Организаторов и спонсоров теракта, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, ждет кара. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — слова Краснова приводит официальный сайт Генпрокуратуры РФ. Трагедия в «Крокус сити холле» случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Правоохранительные органы активно работают над поиском и привлечением к ответственности виновных в этом преступлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторов и спонсоров теракта, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, ждет кара. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — слова Краснова приводит официальный сайт Генпрокуратуры РФ. Трагедия в «Крокус сити холле» случилась 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Правоохранительные органы активно работают над поиском и привлечением к ответственности виновных в этом преступлении.