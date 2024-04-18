Республика Чад хочет разорвать военное соглашение с США в пользу РФ

Чад хочет разорвать отношения с США ради России, пишет CNN
Республика Чад намеревается разорвать военное сотрудничество с Вашингтоном в Африке и угрожает США отдать предпочтение работе с Россией. Об этом заявили несколько высокопоставленных чиновников США.
«США рискуют потерять свое военное присутствие в еще одной африканской стране. Поскольку правительство Чада направило письмо с угрозой разорвать важнейшее соглашение о безопасности, что угрожает уступить России еще большее влияние Вашингтона в регионе», —
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.