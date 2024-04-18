Республика Чад хочет разорвать военное соглашение с США в пользу РФ

19 апреля 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Чад хочет разорвать отношения с США ради России, пишет CNN Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Республика Чад намеревается разорвать военное сотрудничество с Вашингтоном в Африке и угрожает США отдать предпочтение работе с Россией. Об этом заявили несколько высокопоставленных чиновников США. «США рискуют потерять свое военное присутствие в еще одной африканской стране. Поскольку правительство Чада направило письмо с угрозой разорвать важнейшее соглашение о безопасности, что угрожает уступить России еще большее влияние Вашингтона в регионе», — заявили американские чиновники CNN. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Республика Чад намеревается разорвать военное сотрудничество с Вашингтоном в Африке и угрожает США отдать предпочтение работе с Россией. Об этом заявили несколько высокопоставленных чиновников США. «США рискуют потерять свое военное присутствие в еще одной африканской стране. Поскольку правительство Чада направило письмо с угрозой разорвать важнейшее соглашение о безопасности, что угрожает уступить России еще большее влияние Вашингтона в регионе», — заявили американские чиновники CNN.