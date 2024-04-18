18 апреля 2024

Республика Чад хочет разорвать военное соглашение с США в пользу РФ

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Чад хочет разорвать отношения с США ради России, пишет CNN Фото:

Республика Чад намеревается разорвать военное сотрудничество с Вашингтоном в Африке и угрожает США отдать предпочтение работе с Россией. Об этом заявили несколько высокопоставленных чиновников США.

«США рискуют потерять свое военное присутствие в еще одной африканской стране. Поскольку правительство Чада направило письмо с угрозой разорвать важнейшее соглашение о безопасности, что угрожает уступить России еще большее влияние Вашингтона в регионе», — заявили американские чиновники CNN.

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Республика Чад намеревается разорвать военное сотрудничество с Вашингтоном в Африке и угрожает США отдать предпочтение работе с Россией. Об этом заявили несколько высокопоставленных чиновников США. «США рискуют потерять свое военное присутствие в еще одной африканской стране. Поскольку правительство Чада направило письмо с угрозой разорвать важнейшее соглашение о безопасности, что угрожает уступить России еще большее влияние Вашингтона в регионе», — заявили американские чиновники CNN.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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