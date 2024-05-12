МЧС раскрыло число пострадавших спасателей при обрушении крыши дома в Белгороде

В Белгороде при повторном обрушении крыши дома пострадали три спасателя

12 мая 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Три спасателя получили травмы при обрушении крыши дома в Белгороде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома При повторном обрушении крыши дома в Белгороде пострадали три спасателя. Об этом рассказали в МЧС. «Три спасателя получили травмы», — говорится в сообщении МЧС. Там уточнили, что травмы были получены при повторном обрушении крыши дома. В данный момент спасены 16 человек, передали в МЧС. В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, обвал произошел в результате попадания снаряда, выпущенного ВСУ. Согласно сообщениям СМИ, под обломками здания могут находиться как минимум 15 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При повторном обрушении крыши дома в Белгороде пострадали три спасателя. Об этом рассказали в МЧС. «Три спасателя получили травмы», — говорится в сообщении МЧС. Там уточнили, что травмы были получены при повторном обрушении крыши дома. В данный момент спасены 16 человек, передали в МЧС. В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, обвал произошел в результате попадания снаряда, выпущенного ВСУ. Согласно сообщениям СМИ, под обломками здания могут находиться как минимум 15 человек.