МЧС раскрыло число пострадавших спасателей при обрушении крыши дома в Белгороде

Три спасателя получили травмы при обрушении крыши дома в Белгороде
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
При повторном обрушении крыши дома в Белгороде пострадали три спасателя. Об этом рассказали в МЧС.
«Три спасателя получили травмы», — говорится в сообщении МЧС. Там уточнили, что травмы были получены при повторном обрушении крыши дома. В данный момент спасены 16 человек, передали в МЧС.
В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, обвал произошел в результате попадания снаряда, выпущенного ВСУ. Согласно сообщениям СМИ, под обломками здания могут находиться как минимум 15 человек.
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