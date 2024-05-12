МЧС раскрыло число пострадавших спасателей при обрушении крыши дома в Белгороде

В Белгороде при повторном обрушении крыши дома пострадали три спасателя
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Три спасателя получили травмы при обрушении крыши дома в Белгороде Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

При повторном обрушении крыши дома в Белгороде пострадали три спасателя. Об этом рассказали в МЧС.

«Три спасателя получили травмы», — говорится в сообщении МЧС. Там уточнили, что травмы были получены при повторном обрушении крыши дома. В данный момент спасены 16 человек, передали в МЧС.

В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, обвал произошел в результате попадания снаряда, выпущенного ВСУ. Согласно сообщениям СМИ, под обломками здания могут находиться как минимум 15 человек.

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При повторном обрушении крыши дома в Белгороде пострадали три спасателя. Об этом рассказали в МЧС. «Три спасателя получили травмы», — говорится в сообщении МЧС. Там уточнили, что травмы были получены при повторном обрушении крыши дома. В данный момент спасены 16 человек, передали в МЧС. В Белгороде 12 мая обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, обвал произошел в результате попадания снаряда, выпущенного ВСУ. Согласно сообщениям СМИ, под обломками здания могут находиться как минимум 15 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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