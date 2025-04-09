Захарова объявила о запуске сайта Международной ассоциации по фактчекингу

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) официально запустила свой сайт. Там уже появились первые расследования. О запуске сайта Ассоциации сообщила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге по текущим вопросам внешней политики.
«Был запущен официальный сайт Global Fact-Checking Network. Теперь эта глобальная онлайн-площадка доступна всем пользователям. Она объединяет экспертов в области разоблачения недостоверной информации и является, по сути, интернациональным порталом, где формируется честный открытый подход к фактчекингу, аккумулируются актуальные расследования и опровержения», — подчеркнула Захарова.
На сегодняшний день участниками GFCN, учрежденной информационным агентством ТАСС и АНО «Диалог Регионы» для борьбы с дезинформацией, стали более 30 иностранных журналистов и расследователей из 30 стран. Среди них жители Австралии, Бразилии, Нидерландов, Португалии, Франции, Испании, Нигерии, Пакистана, Индонезии, Сингапура и других. Члены Ассоциации разоблачают фейки и готовят материалы с опровержениями, которые затем публикуются в СМИ и социальных сетях.
На сайте можно не только ознакомиться с расследованиями экспертов GFCN, но и ознакомиться с порядком вступления в ассоциацию. Там же можно найти Кодекс ответственного фактчекинга.
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