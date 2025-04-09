Колесник: Попов решил смыть свои грехи кровью

Бывший командир 58-й армии генерал Иван Попов, обвиненный в мошенничестве, отправится на СВО, чтобы искупить свои ошибки кровью. Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что экс-командир Попов принял верное решение, обратившись к президенту РФ с просьбой отправить его на передовую.
«Каждый человек, бывает, ошибается. Думаю, что генерал Попов решил смыть кровью свои, так сказать, ошибки. А лучше победой. Все правильно сделал. Я уважаю таких офицеров, невзирая на их ошибки. Это верное решение Попова», — сказал Колесник в интервью для aif.ru.
Бывший руководитель 58-й армии, генерал-майор Иван Попов, обратился в Тамбовский гарнизонный военный суд с просьбой о приостановлении рассмотрения его дела. Эта просьба была мотивирована решением Министерства обороны России заключить с ним контракт для участия в военной операции. Об этом сообщил адвокат генерала, Сергей Буйновский.
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