Колесник: Попов решил смыть свои грехи кровью

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Экс-командующий 58-й гвардейской армией Иван Поп, обвиненный в хищении, отправится на СВО
Экс-командующий 58-й гвардейской армией Иван Поп, обвиненный в хищении, отправится на СВО Фото:

Бывший командир 58-й армии генерал Иван Попов, обвиненный в мошенничестве, отправится на СВО, чтобы искупить свои ошибки кровью. Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что экс-командир Попов принял верное решение, обратившись к президенту РФ с просьбой отправить его на передовую. 

«Каждый человек, бывает, ошибается. Думаю, что генерал Попов решил смыть кровью свои, так сказать, ошибки. А лучше победой. Все правильно сделал. Я уважаю таких офицеров, невзирая на их ошибки. Это верное решение Попова», — сказал Колесник в интервью для aif.ru. 

Бывший руководитель 58-й армии, генерал-майор Иван Попов, обратился в Тамбовский гарнизонный военный суд с просьбой о приостановлении рассмотрения его дела. Эта просьба была мотивирована решением Министерства обороны России заключить с ним контракт для участия в военной операции. Об этом сообщил адвокат генерала, Сергей Буйновский.

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Бывший командир 58-й армии генерал Иван Попов, обвиненный в мошенничестве, отправится на СВО, чтобы искупить свои ошибки кровью. Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что экс-командир Попов принял верное решение, обратившись к президенту РФ с просьбой отправить его на передовую.  «Каждый человек, бывает, ошибается. Думаю, что генерал Попов решил смыть кровью свои, так сказать, ошибки. А лучше победой. Все правильно сделал. Я уважаю таких офицеров, невзирая на их ошибки. Это верное решение Попова», — сказал Колесник в интервью для aif.ru.  Бывший руководитель 58-й армии, генерал-майор Иван Попов, обратился в Тамбовский гарнизонный военный суд с просьбой о приостановлении рассмотрения его дела. Эта просьба была мотивирована решением Министерства обороны России заключить с ним контракт для участия в военной операции. Об этом сообщил адвокат генерала, Сергей Буйновский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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