Замначальника управления Росморречфлота задержали за взятку

Бывший замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«В столице бывшему заместителю начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота предъявлено обвинение в получении взятки», — написали в telegram-канале СК РФ. По данным следствия, общая сумма полученной взятки составила более 8,5 миллиона рублей. В обмен на это он якобы оказывал защиту и покровительство коммерческой организации, участвуя в утверждении оценок уязвимости и планов по транспортной безопасности.
Сотрудники ФСБ и МВД России совместно с СК провели операцию по задержанию данного лица. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.
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