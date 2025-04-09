Замначальника управления Росморречфлота задержали за взятку

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Замначальника управления Росморречфлота обвинили в получении 8,5 миллиона рублей взяткой
Замначальника управления Росморречфлота обвинили в получении 8,5 миллиона рублей взяткой Фото:

Бывший замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. 

«В столице бывшему заместителю начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота предъявлено обвинение в получении взятки», — написали в telegram-канале СК РФ. По данным следствия, общая сумма полученной взятки составила более 8,5 миллиона рублей. В обмен на это он якобы оказывал защиту и покровительство коммерческой организации, участвуя в утверждении оценок уязвимости и планов по транспортной безопасности.

Сотрудники ФСБ и МВД России совместно с СК провели операцию по задержанию данного лица. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.

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Бывший замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.  «В столице бывшему заместителю начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота предъявлено обвинение в получении взятки», — написали в telegram-канале СК РФ. По данным следствия, общая сумма полученной взятки составила более 8,5 миллиона рублей. В обмен на это он якобы оказывал защиту и покровительство коммерческой организации, участвуя в утверждении оценок уязвимости и планов по транспортной безопасности. Сотрудники ФСБ и МВД России совместно с СК провели операцию по задержанию данного лица. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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