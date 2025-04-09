Песков раскрыл URA.RU детали подготовки Путина к встрече с союзниками

Президент Владимир Путин готовится к встрече с лидерами ряда стран во время празднования 80-летия Победы в Москве. Все приглашенные лидеры будут присутствовать вместе с Путиным на военном параде на Красной площади 9 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Это будут визиты [лидеров стран] по случаю празднования 80-летия Победы. С кем-то из них состоятся двусторонние встречи. Будет отдельный визит Си Цзиньпина. Но все вместе [лидеры] будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования Победы и на военном параде», — отметил Песков.
80-летие Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться 9 мая. В начале апреля на встрече с главой МИД Китая Ван И президент Путин сказал, что председатель Си Цзиньпин станет основным гостем на 9 Мая, и его приезд станет «отдельным визитом». Известно также о приезде и других лидеров, в частности, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Бразилии Лулы да Силвы.
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