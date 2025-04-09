Председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что президенту США Дональду Трампу следует разобраться с настоящими заказчиками покушения на него. По мнению Медведева, преступники, готовя покушение, даже купили оружие у украинских националистов.
«США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» — написал Медведев в социальных сетях.
8 апреля журнал Newsweek опубликовал информацию о том, что 58-летний Райан Уэсли Раут, обвиняемый в попытке нападения на Дональда Трампа-старшего, пытался приобрести в Украине реактивный противотанковый гранатомет или переносную зенитно-ракетную систему Stinger. Сообщается, что Раут вел переписку через мессенджер с контактом на Украине, запросив указанные виды вооружений. В рамках этого же общения он выразил мнение о том, что Трамп является нежелательной фигурой для Украины.
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