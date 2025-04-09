Сколько лет нужно копить на первый взнос, чтобы купить однушку в крупном городе

РБК: некоторые россияне смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 1,2 года
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На первый взнос по ипотеке потребуется копить до трех лет, откладывая всю зарплату
На первый взнос по ипотеке потребуется копить до трех лет, откладывая всю зарплату Фото:

Россиянам в среднем потребуется от одного года до трех лет, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Однако для этого люди не должны тратить свою зарплату, сообщают СМИ со ссылкой на исследования. 

«Чтобы накопить первый взнос для покупки однокомнатной квартиры в новостройках в городах-миллионниках, в среднем потребуется от 1,2 до 2,7 года», — сообщает РБК на свои исследования. Однако необходимо учесть, что для такого срока требуется откладывать всю зарплату.

Быстрее всего накопить получится у жителей Красноярска, где первый взнос равняется 1,3 миллионам рублей. Этот населенный пункт отличается от других городов-миллионников соотношением высоких уровней зарплат и сравнительно невысоких цен на жилье. На втором месте по скорости накопления оказались жители Воронежа, на третьем — Челябинска. А дольше всего копить придется жителям Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

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Россиянам в среднем потребуется от одного года до трех лет, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке. Однако для этого люди не должны тратить свою зарплату, сообщают СМИ со ссылкой на исследования.  «Чтобы накопить первый взнос для покупки однокомнатной квартиры в новостройках в городах-миллионниках, в среднем потребуется от 1,2 до 2,7 года», — сообщает РБК на свои исследования. Однако необходимо учесть, что для такого срока требуется откладывать всю зарплату. Быстрее всего накопить получится у жителей Красноярска, где первый взнос равняется 1,3 миллионам рублей. Этот населенный пункт отличается от других городов-миллионников соотношением высоких уровней зарплат и сравнительно невысоких цен на жилье. На втором месте по скорости накопления оказались жители Воронежа, на третьем — Челябинска. А дольше всего копить придется жителям Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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