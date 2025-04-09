Президент Эстонии запретил россиянам и белорусам участвовать в выборах

Постоянно проживающие на территории Эстонии граждане России и Белоруссии не могут участвовать в местных выборах. Соответствующий закон о поправках в Конституцию подписал эстонский глава Алар Карис.
«Решение, согласно которому на местных выборах могут голосовать только граждане Эстонии и стран Европейского союза, несомненно, является легитимным», — сообщает канцелярия президента, их сообщение передает прибалтийское издание Delfi. Сам Карис подчеркнул, что изменения в законе не должны восприниматься как дискриминация или попытка исключения россиян и белорусов из общественной жизни.
Введение данной поправки произошло в рамках срочного процесса, что подчеркивает стремление эстонского правительства обеспечить выполнение закона уже к предстоящим выборам в местные собрания 19 октября. По информации министерства внутренних дел Эстонии, население страны насчитывает более 1,3 миллиона человек, из них около 80 тысяч россиян и белорусов, а также примерно 60 тысяч человек без гражданства (по состоянию на 1 ноября 2024 года).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.