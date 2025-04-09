Россиянин спрятал бриллианты на 41 миллион «в тайнике», но все равно попался

Россиянин попытался контрабандой провезти бриллианты на сумму 41 млн рублей из ОАЭ, спрятав их в специальном тайнике в одежде. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«Дагестанские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов на 41 млн рублей из ОАЭ», — говорится в сообщении официального telegram-канала ФТС. Там добавили, что гражданин скрыл драгоценности в специальном тайнике, который был устроен в его одежде.
Экспертиза показала, что это бриллианты весом от одного до 7.03 карата, которые относятся к стратегически важным ресурсам. Мужчина купил их на выставке в ОАЭ с намерением перепродажи в России. Его задержали, товар изъят, и возбуждено уголовное дело о контрабанде, за которое ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до одного миллиона рублей, заключили в ФТС.
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