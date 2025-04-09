Россиянин спрятал бриллианты на 41 миллион «в тайнике», но все равно попался

ФТС: россиянин пытался контрабандой провезти бриллианты на 41 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенники пресекли контрабанду бриллиантов
Таможенники пресекли контрабанду бриллиантов Фото:

Россиянин попытался контрабандой провезти бриллианты на сумму 41 млн рублей из ОАЭ, спрятав их в специальном тайнике в одежде. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«Дагестанские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов на 41 млн рублей из ОАЭ», — говорится в сообщении официального telegram-канала ФТС. Там добавили, что гражданин скрыл драгоценности в специальном тайнике, который был устроен в его одежде. 

Экспертиза показала, что это бриллианты весом от одного до 7.03 карата, которые относятся к стратегически важным ресурсам. Мужчина купил их на выставке в ОАЭ с намерением перепродажи в России. Его задержали, товар изъят, и возбуждено уголовное дело о контрабанде, за которое ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до одного миллиона рублей, заключили в ФТС.

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Россиянин попытался контрабандой провезти бриллианты на сумму 41 млн рублей из ОАЭ, спрятав их в специальном тайнике в одежде. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС). «Дагестанские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов на 41 млн рублей из ОАЭ», — говорится в сообщении официального telegram-канала ФТС. Там добавили, что гражданин скрыл драгоценности в специальном тайнике, который был устроен в его одежде.  Экспертиза показала, что это бриллианты весом от одного до 7.03 карата, которые относятся к стратегически важным ресурсам. Мужчина купил их на выставке в ОАЭ с намерением перепродажи в России. Его задержали, товар изъят, и возбуждено уголовное дело о контрабанде, за которое ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до одного миллиона рублей, заключили в ФТС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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