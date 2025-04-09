Магнитная буря 10 апреля: ждать ли новый шторм от Солнца

В последние дни геомагнитная обстановка на Земле остается неспокойной. В начале недели планета попала под влияние солнечного ветра, который насытил магнитосферу заряженными частицами. Однако по прогнозам ученых, опасность сильного геомагнитного шторма позади. О том, обрушится ли буря на Землю 10 апреля — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 10 апреля 2025
По информации Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, текущий индекс солнечной активности оценивается в 5,5 баллов из 10. Это «оранжевый» уровень активности звезды. За последние несколько дней произошло две вспышки уровня С и одна более сильная уровня М. Однако по мнению экспертов, вспышки на Солнце не повлияют на магнитосферу Земли.
«За последние несколько суток наблюдались очень крупные выбросы массы на обратной стороне и на краю Солнца. В то же время, на обращенной к Земле стороне крупных событий не было уже очень давно. С этой точки зрения трудно разделить, где сейчас объективный спад активности, а где обычное везение, когда сильные вспышки происходят, но на удалении от Земли, создавая иллюзию спокойного Солнца», — подчеркнули ученые.
Магнитная буря 10 апреля 2025
В четверг 10 апреля метеозависимым людям не стоит переживать о магнитной буре, считают ученые. С большей вероятностью, магнитосфера Земли остается спокойной: уровень Кр-индекса не должен подняться выше «зеленых» значений. Вероятность спокойной геомагнитной обстановки ученые оценивают в 39%. Возможность небольших геомагнитных возмущений — 35%. А шанс магнитной бури — 26%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
В ближайшие несколько дней, до 15 числа, остается вероятность геомагнитных возмущений. В течение недели уровень магнитосферы Земли может подниматься до «оранжевых» значений, считают ученые. Однако вероятность магнитной бури в эти дни невысокая.
Следующий шторм, предположительно, ожидается 21-22 апреля. В эти дни магнитосфера Земли поднимется до «красных» значений. Похожая ситуация сложится 24-25 апреля. Затем магнитосфера Земли останется спокойной до начала мая.
В следующем месяце ожидается всплеск геомагнитной активности. Уже первого числа магнитосфера Земли начнет возмущаться, а на следующий день эксперты прогнозируют магнитную бурю. Геомагнитной шторм также ожидается с 5 по 7 числа.
Как спастись метеозависимым
По подсчетам врачей, около трети населения Земли ощущают изменения в магнитосфере планеты. На проблемы со сном, головную боль, потерю концентрации внимания регулярно жалуются люди после 50 лет, страдающие от проблем с сердцем, давлением и других хронических заболеваний.
Пока врачи так и не изобрели лекарство от метеозависимости. Поэтому единственный способ снизить влияние магнитных бурь на организм — это наладить свой образ жизни и поддерживать организм в тонусе. Регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек, достаточное количество сна и разнообразное питание — все это поможет уменьшить реакцию организма на внешние изменения.
В случае, если здоровый образ жизни не помогает избавиться от метеозависимости, то стоит обратиться в больницу и пройти обследование. Возможно, реакция на магнитную бурю возникает из-за невыявленного хронического заболевания.
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