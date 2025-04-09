Тротуары Москвы превратятся в каток

Из-за колебаний температур и сильного ветра на улицах Москвы может образоваться гололедица. Об этом жителей столицы предупреждает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, местами усиление ветра с порывами до 14 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы», — передает информацию пресс-службы агентство «Интерфакс».
Горожан просят быть предельно аккуратными: не укрываться от непогоды под деревьями и не ставить туда машины. Самим же автовладельцам советуют следить за скоростью и дистанцией на дорогах.
Накануне метеорологи сообщали о сильном снегопаде в Москве и Московской области. Синоптики прогнозировали, что высота снежного покрова местами будет достигать 15 сантиметров.
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