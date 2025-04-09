Тротуары Москвы превратятся в каток

Тротуары Москвы превратятся в каток из-за колебания температур
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На улицах Москвы вскоре может образоваться гололедица
На улицах Москвы вскоре может образоваться гололедица Фото:

Из-за колебаний температур и сильного ветра на улицах Москвы может образоваться гололедица. Об этом жителей столицы предупреждает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, местами усиление ветра с порывами до 14 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы», — передает информацию пресс-службы агентство «Интерфакс». 

Горожан просят быть предельно аккуратными: не укрываться от непогоды под деревьями и не ставить туда машины. Самим же автовладельцам советуют следить за скоростью и дистанцией на дорогах.

Накануне метеорологи сообщали о сильном снегопаде в Москве и Московской области. Синоптики прогнозировали, что высота снежного покрова местами будет достигать 15 сантиметров.

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Из-за колебаний температур и сильного ветра на улицах Москвы может образоваться гололедица. Об этом жителей столицы предупреждает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. «По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, местами усиление ветра с порывами до 14 м/с. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы», — передает информацию пресс-службы агентство «Интерфакс».  Горожан просят быть предельно аккуратными: не укрываться от непогоды под деревьями и не ставить туда машины. Самим же автовладельцам советуют следить за скоростью и дистанцией на дорогах. Накануне метеорологи сообщали о сильном снегопаде в Москве и Московской области. Синоптики прогнозировали, что высота снежного покрова местами будет достигать 15 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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