Российские банки снизили ставки по вкладам

Россельхозбанк и Т-Банк приняли решение снизить процентные ставки по депозитам в рублях. А Совкомбанк уменьшил ставки по депозитам в юанях, следует из данных маркетингового агентства Marcs.
Как сообщается, с 11 апреля Сбербанк понижает ставки на основные вклады («Лучший%» и «СберВклад») на один процентный пункт. Таким образом, максимальная годовая ставка для стандартных клиентов снижается с 21% до 20%. «В Россельхозбанке ставки по закрытым вкладам в рублях на шестимесячный срок были снижены во всех клиентских сегментах», — указывает Marcs. Аналитику изучили корреспонденты РИА Новости.
Снижение составило от 1,35 до 1,5 процентного пункта, устанавливая ставки в пределах от 18,55% до 19,5% для массового сегмента и от 18,75% до 19,5% для массового высокодоходного сегмента. В VIP-сегменте ставки уменьшились на 0,45-0,5 процентного пункта, достигнув 20,6-21,5%. Максимальная ставка по депозитам «Новые деньги» на трехмесячный период снижена на 0,5 процентного пункта до 20,5%, а базовая ставка — на 1,5 процентного пункта до 19,5% (на сроки 3 и 6 месяцев). Максимальная ставка в массовом высокодоходном сегменте понижена на один процентный пункт до 20% (для трехмесячных вкладов).
Сообщается также, что Т-Банк понизил ставки по рублевым вкладам на двухмесячный срок на 1-2,03 процентных пункта, до уровня 17-19,15%. Максимальная ставка уменьшена на 1,88 процентного пункта до 19,3% (вклады на три месяца с капитализацией).
Отдельно отмечается, что Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в юанях для массового высокодоходного и VIP-сегментов на всех сроках на 2,4-3,5 процентных пункта. Теперь максимальные ставки составляют от 1,5% до 3,1% и от 1,5% до 3,3% соответственно. Максимальная ставка в массовом высокодоходном сегменте уменьшена на 2,7 процентных пункта до 3,1% (на сроки 12 и 24 месяца), а в VIP-сегменте — на 2,8 процентных пункта до 3,3% (на те же сроки).
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