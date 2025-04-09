Травматолог назвал главные симптомы остеоартроза

Травматолог Аржаков: боль в суставах приводит к остеоартрозу
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи предупреждают: боль в суставах может перерасти в серьезное заболевание
Врачи предупреждают: боль в суставах может перерасти в серьезное заболевание Фото:

Болезненные ощущения в суставах и снижение их подвижности могут стать причинами остеоартроза — заболевания, которое в основном встречается у лиц старше 60 лет. При этом, согласно исследованиям, от этого недуга чаще страдают женщины, чем мужчины. О рисках и причинах остеоартроза с URA.RU поделился врач-травматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков.

«Остеоартроз или артроз — это заболевание, которое характеризуется постепенным разрушением хрящевой ткани сустава на фоне воспаления. Без правильной терапии патологической процесс может распространиться на окружающие структуры сустава: мышцы, связки, капсулу сустава», — говорит Аржаков. Это, по словам врача, в будущем может привести не только к деформации, но и ограничению подвижности сустава.

Наиболее распространенными факторами риска у данного заболевания служат генетическая предрасположенность, женский пол, пожилой возраст, а также высокая нагрузка на суставы. Например, у спортсменов, которые поднимают тяжести.

«К симптомам остеоартроза относятся боль в суставе при движении, которая проходит в покое, утренняя скованность продолжительностью до 30 минут, ограничение объема движений, хруст при движении, а также увеличение сустава из-за костных разрастаний и воспалительных процессов», — объясняет Аржаков. Таким образом, добавляет он, чаще всего страдает тазобедренный сустав, коленный и голеностопный. Повредиться также могут суставы позвоночника и кистей.

Для определения и подтверждения точного диагноза врачи советуют не заниматься самолечением, а немедленно отправиться к специалисту — травматологу-ортопеду. Ведь чем раньше человек обратится за помощью, тем выше шанс замедлить течение болезни и сохранить суставы здоровыми.

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Болезненные ощущения в суставах и снижение их подвижности могут стать причинами остеоартроза — заболевания, которое в основном встречается у лиц старше 60 лет. При этом, согласно исследованиям, от этого недуга чаще страдают женщины, чем мужчины. О рисках и причинах остеоартроза с URA.RU поделился врач-травматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков. «Остеоартроз или артроз — это заболевание, которое характеризуется постепенным разрушением хрящевой ткани сустава на фоне воспаления. Без правильной терапии патологической процесс может распространиться на окружающие структуры сустава: мышцы, связки, капсулу сустава», — говорит Аржаков. Это, по словам врача, в будущем может привести не только к деформации, но и ограничению подвижности сустава. Наиболее распространенными факторами риска у данного заболевания служат генетическая предрасположенность, женский пол, пожилой возраст, а также высокая нагрузка на суставы. Например, у спортсменов, которые поднимают тяжести. «К симптомам остеоартроза относятся боль в суставе при движении, которая проходит в покое, утренняя скованность продолжительностью до 30 минут, ограничение объема движений, хруст при движении, а также увеличение сустава из-за костных разрастаний и воспалительных процессов», — объясняет Аржаков. Таким образом, добавляет он, чаще всего страдает тазобедренный сустав, коленный и голеностопный. Повредиться также могут суставы позвоночника и кистей. Для определения и подтверждения точного диагноза врачи советуют не заниматься самолечением, а немедленно отправиться к специалисту — травматологу-ортопеду. Ведь чем раньше человек обратится за помощью, тем выше шанс замедлить течение болезни и сохранить суставы здоровыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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