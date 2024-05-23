В США заявили о подготовке Украины к возможным ЧП в ядерной сфере

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США предоставляют Киеву оборудование и проводят тренинги
США предоставляют Киеву оборудование и проводят тренинги Фото:

США предоставляют Украине оборудование и проводят тренинги для подготовки к возможному разрешению ситуации в ядерной сфере. Об этом сообщила руководитель управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.

"Это включает передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций", — передает Хруби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Речь идет о защите инфраструктуры АЭС, повышения готовности к ЧС.

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США предоставляют Украине оборудование и проводят тренинги для подготовки к возможному разрешению ситуации в ядерной сфере. Об этом сообщила руководитель управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби. "Это включает передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций", — передает Хруби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Речь идет о защите инфраструктуры АЭС, повышения готовности к ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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