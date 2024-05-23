В США заявили о подготовке Украины к возможным ЧП в ядерной сфере

США предоставляют Киеву оборудование и проводят тренинги
США предоставляют Украине оборудование и проводят тренинги для подготовки к возможному разрешению ситуации в ядерной сфере. Об этом сообщила руководитель управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби.
"Это включает передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций", — передает Хруби на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса. Речь идет о защите инфраструктуры АЭС, повышения готовности к ЧС.
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