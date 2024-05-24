Суд лишил свободы арендатора сгоревшего хостела в Искре, где погибли 8 человек

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Подозреваемый пробудет в СИЗО до 23 июля Фото:

Истринский суд отправил в СИЗО арендатора сгоревшего хостела под Москвой, где погибли восемь человек. Музаффархон Миртозаев арестован минимум до 23 июля.

«В Подмосковье арестован арендатор сгоревшего „хостела“, где в огне погибли сотрудники подрядчика OZON. Истринский суд отправил Музаффархона Миртозаева в СИЗО до 23 июля», — передает Shot из зала суда.

Как передает telegram-канал, защита Миртозаева настаивала, что он — фиктивный арендатор. Якобы директор некой фирмы дал подсудимому деньги, чтобы тот снял хостел для их компании. Следствие полагает, что у мужчины были подельники, они сейчас устанавливаются.

Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли. По предварительным данным, в здании жили нелегальные мигранты. Основная версия пожара — аварийная работа электросети.

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Истринский суд отправил в СИЗО арендатора сгоревшего хостела под Москвой, где погибли восемь человек. Музаффархон Миртозаев арестован минимум до 23 июля. «В Подмосковье арестован арендатор сгоревшего „хостела“, где в огне погибли сотрудники подрядчика OZON. Истринский суд отправил Музаффархона Миртозаева в СИЗО до 23 июля», — передает Shot из зала суда. Как передает telegram-канал, защита Миртозаева настаивала, что он — фиктивный арендатор. Якобы директор некой фирмы дал подсудимому деньги, чтобы тот снял хостел для их компании. Следствие полагает, что у мужчины были подельники, они сейчас устанавливаются. Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли. По предварительным данным, в здании жили нелегальные мигранты. Основная версия пожара — аварийная работа электросети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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