Метеоролог предсказал аномальное тепло в центральной России

Синоптик Тишковец: конец весны будет аномально теплым в Центральной России
© Служба новостей «URA.RU»
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Конец весны будет аномально теплым в Центральной России, рассказал синоптик
Конец весны будет аномально теплым в Центральной России, рассказал синоптик Фото:

Последняя неделя мая в Центральной России обещает быть теплой и малооблачной. Среднесуточная температура превысит климатическую норму примерно на два градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Климатический маятник <...> продолжит увеличивать положительное отклонение и завершит весну на высокой температурной ноте», — написал Тишковец в своем telegram-канале. Он добавил, что в дневные часы в регионах Центральной России ожидается температура в районе +23...+25 градусов.

По словам синоптика, в Москве подобные температурные показатели в конце весны являются редкостью и фиксируются приблизительно раз в 15 лет. Есть предположение, что 31 мая 2024 года может стать одним из самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ. 

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Последняя неделя мая в Центральной России обещает быть теплой и малооблачной. Среднесуточная температура превысит климатическую норму примерно на два градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Климатический маятник <...> продолжит увеличивать положительное отклонение и завершит весну на высокой температурной ноте», — написал Тишковец в своем telegram-канале. Он добавил, что в дневные часы в регионах Центральной России ожидается температура в районе +23...+25 градусов. По словам синоптика, в Москве подобные температурные показатели в конце весны являются редкостью и фиксируются приблизительно раз в 15 лет. Есть предположение, что 31 мая 2024 года может стать одним из самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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