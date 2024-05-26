Метеоролог предсказал аномальное тепло в центральной России

Последняя неделя мая в Центральной России обещает быть теплой и малооблачной. Среднесуточная температура превысит климатическую норму примерно на два градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Климатический маятник <...> продолжит увеличивать положительное отклонение и завершит весну на высокой температурной ноте», — написал Тишковец в своем telegram-канале. Он добавил, что в дневные часы в регионах Центральной России ожидается температура в районе +23...+25 градусов.
По словам синоптика, в Москве подобные температурные показатели в конце весны являются редкостью и фиксируются приблизительно раз в 15 лет. Есть предположение, что 31 мая 2024 года может стать одним из самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ.
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