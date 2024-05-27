Путин сделал важное заявление во время поздравлений пограничников

Организаторы террористических рейдов в России просчитались, диверсантов ждет «суровый отпор». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время поздравления с Днем пограничника.
«Те, кто планировал террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», — сказал Путин. Видео поздравления появилось на сайте Кремля. Президент отметил, что были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Глава государства поблагодарил пограничников за работу.
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Организаторы террористических рейдов в России просчитались, диверсантов ждет «суровый отпор». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время поздравления с Днем пограничника. «Те, кто планировал террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», — сказал Путин. Видео поздравления появилось на сайте Кремля. Президент отметил, что были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Глава государства поблагодарил пограничников за работу.