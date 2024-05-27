Путин сделал важное заявление во время поздравлений пограничников

Путин: диверсантов, которые планировали рейды в РФ, ждет «суровый отпор»

28 мая 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Планировавшие террористические рейды в России просчитались, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организаторы террористических рейдов в России просчитались, диверсантов ждет «суровый отпор». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время поздравления с Днем пограничника. «Те, кто планировал террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», — сказал Путин. Видео поздравления появилось на сайте Кремля. Президент отметил, что были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Глава государства поблагодарил пограничников за работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организаторы террористических рейдов в России просчитались, диверсантов ждет «суровый отпор». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время поздравления с Днем пограничника. «Те, кто планировал террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», — сказал Путин. Видео поздравления появилось на сайте Кремля. Президент отметил, что были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Глава государства поблагодарил пограничников за работу.