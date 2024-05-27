27 мая 2024

Путин сделал важное заявление во время поздравлений пограничников

Путин: диверсантов, которые планировали рейды в РФ, ждет «суровый отпор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Планировавшие террористические рейды в России просчитались, заявил Путин Фото:
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Организаторы террористических рейдов в России просчитались, диверсантов ждет «суровый отпор». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время поздравления с Днем пограничника.

«Те, кто планировал террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», — сказал Путин. Видео поздравления появилось на сайте Кремля. Президент отметил, что были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Глава государства поблагодарил пограничников за работу.

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Организаторы террористических рейдов в России просчитались, диверсантов ждет «суровый отпор». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время поздравления с Днем пограничника. «Те, кто планировал террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», — сказал Путин. Видео поздравления появилось на сайте Кремля. Президент отметил, что были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Глава государства поблагодарил пограничников за работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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