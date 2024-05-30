Российские бойцы пленили семерых спецназовцев ГУР МО Украины

Военнослужащие группировки войск «Север» в районе Волчанска (Харьковская область) взяли в плен трех бойцов батальона ГУР Минобороны Украины «Братство». Взяты в плен также были четыре военных батальона «Сонечко» (»Солнышко») и семеро пограничников.
«Начался штурм, мы сдались в плен», — сказал журналистам боец батальона «Братство» Демид Нестревожко, передает ТАСС. Он добавил, что всего на опорном пункте были четверо солдат ГУР и восемь пограничников, однако в ходе штурма двое из них погибли.
Ранее более 70 украинских военных сдались в плен ВС РФ в ходе боев за село Берестовое Харьковской области. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает Life.
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