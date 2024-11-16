16 ноября 2024

Пострадавший при обрушении моста в Крыму умер

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший погиб, несмотря на медицинскую помощь
Пострадавший погиб, несмотря на медицинскую помощь Фото:

Пострадавший при обрушении моста на севере Крыма скончался в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе местного минздрава.

«Мужчина, пострадавший после обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медпомощь, 16 ноября умер в медицинской организации», — сказали в минздраве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Мост для автомобильного транспорта, пересекающий железнодорожные пути, обвалился в среду 13 ноября в районе между поселениями Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе Крыма на севере полуострова. В результате этого два человека получили травмы. Согласно информации, предоставленной СК РФ, причиной обрушения стал проезд через мост перегруженного грузовика. Железнодорожное сообщение по данному участку было восстановлено в четверг днем после уборки обломков. Один из пострадавших получил необходимую медицинскую помощь на амбулаторной основе.

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Пострадавший при обрушении моста на севере Крыма скончался в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе местного минздрава. «Мужчина, пострадавший после обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медпомощь, 16 ноября умер в медицинской организации», — сказали в минздраве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Мост для автомобильного транспорта, пересекающий железнодорожные пути, обвалился в среду 13 ноября в районе между поселениями Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе Крыма на севере полуострова. В результате этого два человека получили травмы. Согласно информации, предоставленной СК РФ, причиной обрушения стал проезд через мост перегруженного грузовика. Железнодорожное сообщение по данному участку было восстановлено в четверг днем после уборки обломков. Один из пострадавших получил необходимую медицинскую помощь на амбулаторной основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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