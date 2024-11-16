Пострадавший при обрушении моста в Крыму умер

Пострадавший при обрушении моста на севере Крыма скончался в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе местного минздрава.
«Мужчина, пострадавший после обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медпомощь, 16 ноября умер в медицинской организации», — сказали в минздраве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Мост для автомобильного транспорта, пересекающий железнодорожные пути, обвалился в среду 13 ноября в районе между поселениями Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе Крыма на севере полуострова. В результате этого два человека получили травмы. Согласно информации, предоставленной СК РФ, причиной обрушения стал проезд через мост перегруженного грузовика. Железнодорожное сообщение по данному участку было восстановлено в четверг днем после уборки обломков. Один из пострадавших получил необходимую медицинскую помощь на амбулаторной основе.
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