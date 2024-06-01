Власти посоветовали украинцам работать до глубокой старости

Украинцам сообщили, что копить на пенсию нужно самим, а работать надо до глубокой старости. Такие заявления сделала замминистра соцполитики Украины Дарья Марчак.
«Если человек хочет себе высокую пенсию, то он производит накопление во время жизни <...> Мы должны готовиться к тому, что каждый из нас зарабатывает себе на жизнь <...> и выходит на пенсию уже действительно тогда, когда физически не может себя обеспечивать», — заявила Марчак. Ее слова передает «Страна.ua».
Она также отметила, что копить на пенсию украинцы должны сами. В то время как выплаты от государства в Украине будут "минимальной гарантией".
Ранее на Украине были отменены выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев. Отмену выплат связали с требованиями западных партнеров.
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