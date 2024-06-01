Власти посоветовали украинцам работать до глубокой старости

Замминистра соцполитики Марчак: украинцы должны сами накопить на старость
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинцам посоветовали ради хорошей пенсии работать до глубокой старости
Украинцам посоветовали ради хорошей пенсии работать до глубокой старости Фото:

Украинцам сообщили, что копить на пенсию нужно самим, а работать надо до глубокой старости. Такие заявления сделала замминистра соцполитики Украины Дарья Марчак.

«Если человек хочет себе высокую пенсию, то он производит накопление во время жизни <...> Мы должны готовиться к тому, что каждый из нас зарабатывает себе на жизнь <...> и выходит на пенсию уже действительно тогда, когда физически не может себя обеспечивать», — заявила Марчак. Ее слова передает «Страна.ua».

Она также отметила, что копить на пенсию украинцы должны сами. В то время как выплаты от государства в Украине будут "минимальной гарантией". 

Ранее на Украине были отменены выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев. Отмену выплат связали с требованиями западных партнеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинцам сообщили, что копить на пенсию нужно самим, а работать надо до глубокой старости. Такие заявления сделала замминистра соцполитики Украины Дарья Марчак. «Если человек хочет себе высокую пенсию, то он производит накопление во время жизни <...> Мы должны готовиться к тому, что каждый из нас зарабатывает себе на жизнь <...> и выходит на пенсию уже действительно тогда, когда физически не может себя обеспечивать», — заявила Марчак. Ее слова передает «Страна.ua». Она также отметила, что копить на пенсию украинцы должны сами. В то время как выплаты от государства в Украине будут "минимальной гарантией".  Ранее на Украине были отменены выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев. Отмену выплат связали с требованиями западных партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...