«Осторожно, новости»: участник СВО жестоко убил падчерицу в Липецке

В Липецке суд приговорил участника СВО, бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Власова к 15 годам колонии за жестокое убийство четырехлетней падчерицы. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Авторы канала отметили, что инцидент произошел после возвращения Власова из зоны боевых действий осенью 2023 года.
«Мужчина получил контузию и вел себя неадекватно, когда пил. 1 октября Владимир снова поссорился с супругой из-за того, что она якобы пренебрегает воспитанием их общих детей и занимается только 4-летней дочкой от другого брака», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко нанес девочке несколько ударов, в том числе сильно ударил ногой в область груди и живота.
В пресс-службе липецкого областного суда отметили, что от полученных травм девочка скончалась на месте. Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к одному году ограничения свободы. Также суд удовлетворил гражданский иск матери убитой на сумму два миллиона рублей за моральный вред.
«Осторожно, новости» подчеркнули, что на судебном заседании мать погибшей заявила, что ее бывший муж достоин высшей меры наказания. Власов признал свою вину в совершении преступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.