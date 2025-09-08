NYT: в ходе конфликта на Украине уничтожена почти сотня американских наемников

Около 92 американских наемников погибли из-за вооруженного конфликта на территории Украины с 2022 года. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
«С 2022 года на Украину могли прибыть от одной тысячи до нескольких тысяч американцев. Не менее 92 добровольцев были уничтожены в ходе боевых действий», — пишет The New York Times.
Кроме того, отмечается, что Вашингтон практически не оказывает поддержки американским гражданам, воюющим на Украине. Власти США «стремится избежать любых намеков на прямое столкновение с российскими вооруженными силами» и воздерживается от участия в судьбе добровольцев.
Ранее сообщалось, что поток американских добровольцев на Украину начался после 2022 года и постепенно сокращается, но полностью не прекратился. Среди прибывающих есть пожилые ветераны и люди без военного опыта, которые пытаются возобновить военную карьеру или заработать. Официальная статистика по иностранцам не публикуется, но иностранные наемники остаются востребованными из-за нехватки личного состава в ВСУ.
