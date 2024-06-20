Пентагон: США не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил

21 июня 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Патрик Райдер ответил на вопросы журналистов о возможном изменении ядерной боеготовности Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Соединенные Штаты Америки не видят оснований для изменения уровня боеготовности своих ядерных сил. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом он заявил на регулярном брифинге. «У нас в настоящий момент нет ничего, что могло бы привести к изменению ядерной боеготовности», — сообщил Райдер журналистам в ходе брифинга. Так он ответил на вопросы о реакции на заявление президента России Владимира Путина о возможности пересмотра российской ядерной доктрины. Ранее в SIPRI заявили, что ядерные державы, в числе которых Россия и Китай, активно модернизируют свои арсеналы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс ведет обсуждения по поводу готовности своего ядерного арсенала. По его словам, вопросы, связанные с количеством боеголовок, которые должны быть в состоянии боевой готовности, находятся на повестке дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки не видят оснований для изменения уровня боеготовности своих ядерных сил. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом он заявил на регулярном брифинге. «У нас в настоящий момент нет ничего, что могло бы привести к изменению ядерной боеготовности», — сообщил Райдер журналистам в ходе брифинга. Так он ответил на вопросы о реакции на заявление президента России Владимира Путина о возможности пересмотра российской ядерной доктрины. Ранее в SIPRI заявили, что ядерные державы, в числе которых Россия и Китай, активно модернизируют свои арсеналы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс ведет обсуждения по поводу готовности своего ядерного арсенала. По его словам, вопросы, связанные с количеством боеголовок, которые должны быть в состоянии боевой готовности, находятся на повестке дня.