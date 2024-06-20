20 июня 2024

Пентагон: США не видят необходимости менять боеготовность своих ядерных сил

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Патрик Райдер ответил на вопросы журналистов о возможном изменении ядерной боеготовности Фото:

Соединенные Штаты Америки не видят оснований для изменения уровня боеготовности своих ядерных сил. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом он заявил на регулярном брифинге.

«У нас в настоящий момент нет ничего, что могло бы привести к изменению ядерной боеготовности», — сообщил Райдер журналистам в ходе брифинга. Так он ответил на вопросы о реакции на заявление президента России Владимира Путина о возможности пересмотра российской ядерной доктрины.

Ранее в SIPRI заявили, что ядерные державы, в числе которых Россия и Китай, активно модернизируют свои арсеналы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс ведет обсуждения по поводу готовности своего ядерного арсенала. По его словам, вопросы, связанные с количеством боеголовок, которые должны быть в состоянии боевой готовности, находятся на повестке дня.

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Соединенные Штаты Америки не видят оснований для изменения уровня боеготовности своих ядерных сил. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом он заявил на регулярном брифинге. «У нас в настоящий момент нет ничего, что могло бы привести к изменению ядерной боеготовности», — сообщил Райдер журналистам в ходе брифинга. Так он ответил на вопросы о реакции на заявление президента России Владимира Путина о возможности пересмотра российской ядерной доктрины. Ранее в SIPRI заявили, что ядерные державы, в числе которых Россия и Китай, активно модернизируют свои арсеналы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс ведет обсуждения по поводу готовности своего ядерного арсенала. По его словам, вопросы, связанные с количеством боеголовок, которые должны быть в состоянии боевой готовности, находятся на повестке дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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