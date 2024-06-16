16 июня 2024

Столтенберг: в НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Столтенберг не стал приводить подробности о том, «сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии Фото:

НАТО ведет обсуждения по поводу готовности своего ядерного арсенала, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, вопросы, связанные с количеством боеголовок, которые должны быть в состоянии боевой готовности, находятся на повестке дня.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности…, но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — заявил Столтенберг в интервью британской газете Telegraph.

Страны, обладающие ядерным оружием, активизировали процесс модернизации своих арсеналов и увеличения числа боеголовок в состоянии боевой готовности. Среди них США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль.

Эти данные были представлены в новом отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который отмечает тенденцию к усилению ядерных потенциалов указанных государств. По информации SIPRI, некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или способные нести ядерный заряд в 2023 году.

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НАТО ведет обсуждения по поводу готовности своего ядерного арсенала, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, вопросы, связанные с количеством боеголовок, которые должны быть в состоянии боевой готовности, находятся на повестке дня. «Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности…, но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — заявил Столтенберг в интервью британской газете Telegraph. Страны, обладающие ядерным оружием, активизировали процесс модернизации своих арсеналов и увеличения числа боеголовок в состоянии боевой готовности. Среди них США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль. Эти данные были представлены в новом отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который отмечает тенденцию к усилению ядерных потенциалов указанных государств. По информации SIPRI, некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или способные нести ядерный заряд в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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