Аналитики назвали уровень дохода, при котором больше россиян хотят детей

«Яков и Партнеры»: деньги остаются главным фактором в решении завести детей

21 июня 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Жители Дальнего Востока проявляют наибольшее желание завести детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Финансовое благополучие играет ключевую роль в решении россиян завести детей, при этом наибольшее количество тех, кто планирует расширение семьи, приходится на категорию граждан с доходами от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики «Яков и Партнеры» и эксперты холдинга «Ромир» в ходе совместного исследования. «Россияне назвали главным фактором принятия решения о рождении ребенка финансовые возможности, причем желание иметь детей сильнее всего возрастает при переходе доходов через планку 80-120 тыс. руб. в месяц», — приводят результаты исследования РБК. При этом эксперты уточнили, что жители Дальнего Востока демонстрируют наивысшую заинтересованность в увеличении числа детей в семье по сравнению с другими регионами России, тогда как жители Сибири проявляют меньше всего намерений по расширению семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финансовое благополучие играет ключевую роль в решении россиян завести детей, при этом наибольшее количество тех, кто планирует расширение семьи, приходится на категорию граждан с доходами от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики «Яков и Партнеры» и эксперты холдинга «Ромир» в ходе совместного исследования. «Россияне назвали главным фактором принятия решения о рождении ребенка финансовые возможности, причем желание иметь детей сильнее всего возрастает при переходе доходов через планку 80-120 тыс. руб. в месяц», — приводят результаты исследования РБК. При этом эксперты уточнили, что жители Дальнего Востока демонстрируют наивысшую заинтересованность в увеличении числа детей в семье по сравнению с другими регионами России, тогда как жители Сибири проявляют меньше всего намерений по расширению семьи.