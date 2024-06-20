20 июня 2024

Аналитики назвали уровень дохода, при котором больше россиян хотят детей

«Яков и Партнеры»: деньги остаются главным фактором в решении завести детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Жители Дальнего Востока проявляют наибольшее желание завести детей Фото:

Финансовое благополучие играет ключевую роль в решении россиян завести детей, при этом наибольшее количество тех, кто планирует расширение семьи, приходится на категорию граждан с доходами от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики «Яков и Партнеры» и эксперты холдинга «Ромир» в ходе совместного исследования.

«Россияне назвали главным фактором принятия решения о рождении ребенка финансовые возможности, причем желание иметь детей сильнее всего возрастает при переходе доходов через планку 80-120 тыс. руб. в месяц», — приводят результаты исследования РБК. При этом эксперты уточнили, что жители Дальнего Востока демонстрируют наивысшую заинтересованность в увеличении числа детей в семье по сравнению с другими регионами России, тогда как жители Сибири проявляют меньше всего намерений по расширению семьи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финансовое благополучие играет ключевую роль в решении россиян завести детей, при этом наибольшее количество тех, кто планирует расширение семьи, приходится на категорию граждан с доходами от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики «Яков и Партнеры» и эксперты холдинга «Ромир» в ходе совместного исследования. «Россияне назвали главным фактором принятия решения о рождении ребенка финансовые возможности, причем желание иметь детей сильнее всего возрастает при переходе доходов через планку 80-120 тыс. руб. в месяц», — приводят результаты исследования РБК. При этом эксперты уточнили, что жители Дальнего Востока демонстрируют наивысшую заинтересованность в увеличении числа детей в семье по сравнению с другими регионами России, тогда как жители Сибири проявляют меньше всего намерений по расширению семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...