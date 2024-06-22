22 июня 2024

Пермский бизнес договорился с курганскими властями о строительстве заводов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермскиебизнесмены побывали в регионе с деловым визитом
Пермскиебизнесмены побывали в регионе с деловым визитом Фото:

Предприниматели бизнес-организации «Деловая Россия» из Пермского края договорились с правительством Курганской области о создании новых производств. Их планируют формировать на курганской земле, рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Обменялись (с прикамскими предпринимателями — прим. URA.RU) предложениями о сотрудничестве. Есть варианты в части создания новых предприятий в нашем регионе и в части использования опыта и технологий коллег нашими органами власти, местного самоуправления и производствами», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Ранее область заняла первое место в РФ по индексу выпуска товаров и услуг. По данным регионального правительства, территория выбилась на лидирующие позиции по динамике развития промпроизводства. Количество индустриальных парков в будущем вырастет до 13.

Новые проекты будут реализованы с учетом опыта партнеров
Новые проекты будут реализованы с учетом опыта партнеров
Фото:

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Предприниматели бизнес-организации «Деловая Россия» из Пермского края договорились с правительством Курганской области о создании новых производств. Их планируют формировать на курганской земле, рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Обменялись (с прикамскими предпринимателями — прим. URA.RU) предложениями о сотрудничестве. Есть варианты в части создания новых предприятий в нашем регионе и в части использования опыта и технологий коллег нашими органами власти, местного самоуправления и производствами», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее область заняла первое место в РФ по индексу выпуска товаров и услуг. По данным регионального правительства, территория выбилась на лидирующие позиции по динамике развития промпроизводства. Количество индустриальных парков в будущем вырастет до 13.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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