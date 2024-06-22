Предприниматели бизнес-организации «Деловая Россия» из Пермского края договорились с правительством Курганской области о создании новых производств. Их планируют формировать на курганской земле, рассказал губернатор региона Вадим Шумков.
«Обменялись (с прикамскими предпринимателями — прим. URA.RU) предложениями о сотрудничестве. Есть варианты в части создания новых предприятий в нашем регионе и в части использования опыта и технологий коллег нашими органами власти, местного самоуправления и производствами», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
Ранее область заняла первое место в РФ по индексу выпуска товаров и услуг. По данным регионального правительства, территория выбилась на лидирующие позиции по динамике развития промпроизводства. Количество индустриальных парков в будущем вырастет до 13.
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