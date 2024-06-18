Россиянок перед абортом будут отправлять к психологу

В России Минздрав утвердил новые правила, согласно которым женщин перед абортом планируется направлять на беседу с психологом. Об этом говорится в клинических рекомендациях для врачей, утвержденных ведомством.
«Врачам рекомендуют перед прерыванием беременности делать женщине УЗИ, на котором она увидит плод и услышит его сердцебиение. Аборт проводится по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на клинические рекомендации.
Авторы обновленных рекомендаций для врачей расширили информацию об опасных последствиях аборта. Из-за этого пришлось предусмотреть дополнительную психологическую консультацию для женщин, решившихся на эту процедуру, отмечает издание.
Ранее член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению, координатор общероссийского общественного движения в защиту детей до рождения и семейных ценностей «За жизнь!» Сергей Чесноков заявил, что реальное число абортов в России превышает официальную статистику в пять раз и доходит до полутора миллионов в год. Он призвал обратить внимание на проблему прерывания беременности, которая угрожает демографии в стране.
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