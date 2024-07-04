Годовая инфляция в РФ достигла пика в июле

04 июля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

В июле прослеживается пик годовой инфляции стране из-за повышения услуг ЖКХ, заявил Заботкин Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» В июле 2024 года в России наблюдается пик годового уровня инфляции из-за повышения тарифов ЖКХ. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, выразив намерение вернуть инфляцию на уровень 4% к 2025 году. «Пик годовой инфляции мы наблюдаем вот сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции», — заявил Заботкин. Прямая трансляция велась на телеканале «Россиия-24». Также зампред регулятора добавил, что в прошлом году в июле в стране не происходило повышение тарифов ЖКХ. Он также выразил намерение властей вернуть уровень инфляции к целевому показателю в 4% в 2025 году. По данным Росстата, недельная инфляция в России в период с 25 июня по 1 июля достигла 0,66%, а с начала года составила 3,82%. В мае текущего года инфляция в годовом выражении была зафиксирована на уровне 8,3%. Минэкономразвития оценивает инфляцию на 1 июля в 9,22% в годовом выражении, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июле 2024 года в России наблюдается пик годового уровня инфляции из-за повышения тарифов ЖКХ. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, выразив намерение вернуть инфляцию на уровень 4% к 2025 году. «Пик годовой инфляции мы наблюдаем вот сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции», — заявил Заботкин. Прямая трансляция велась на телеканале «Россиия-24». Также зампред регулятора добавил, что в прошлом году в июле в стране не происходило повышение тарифов ЖКХ. Он также выразил намерение властей вернуть уровень инфляции к целевому показателю в 4% в 2025 году. По данным Росстата, недельная инфляция в России в период с 25 июня по 1 июля достигла 0,66%, а с начала года составила 3,82%. В мае текущего года инфляция в годовом выражении была зафиксирована на уровне 8,3%. Минэкономразвития оценивает инфляцию на 1 июля в 9,22% в годовом выражении, передает «Национальная служба новостей».