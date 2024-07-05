05 июля 2024

В Сумах остановили подачу воды на фоне серии взрывов

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Летний лагерь "Каменный цветок". Екатеринбург, кран, вода из крана, водоснабжение
Воду отключили после серии взрывов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Сумы произошло прекращение подачи воды в связи с серией взрывов, произошедших после полуночи. В результате инцидентов все объекты водоканала остались без электроснабжения. Об этом сообщает местное издание «Суспільне», ссылаясь на информацию от Горводоканала.

«В Сумах приостановлена подача воды, все объекты водоканала обесточены, в городе отмечены отключения электроэнергии», — передает «Суспільне». После наступления полуночи жители Сум стали свидетелями взрывов, звучавших в городе. Министерство обороны России утверждает, что целью ударов являются только военные и энергетические объекты Украины, а также связанная с ними инфраструктур.

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В городе Сумы произошло прекращение подачи воды в связи с серией взрывов, произошедших после полуночи. В результате инцидентов все объекты водоканала остались без электроснабжения. Об этом сообщает местное издание «Суспільне», ссылаясь на информацию от Горводоканала. «В Сумах приостановлена подача воды, все объекты водоканала обесточены, в городе отмечены отключения электроэнергии», — передает «Суспільне». После наступления полуночи жители Сум стали свидетелями взрывов, звучавших в городе. Министерство обороны России утверждает, что целью ударов являются только военные и энергетические объекты Украины, а также связанная с ними инфраструктур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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