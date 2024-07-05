В Сумах остановили подачу воды на фоне серии взрывов

06 июля 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Воду отключили после серии взрывов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Сумы произошло прекращение подачи воды в связи с серией взрывов, произошедших после полуночи. В результате инцидентов все объекты водоканала остались без электроснабжения. Об этом сообщает местное издание «Суспільне», ссылаясь на информацию от Горводоканала. «В Сумах приостановлена подача воды, все объекты водоканала обесточены, в городе отмечены отключения электроэнергии», — передает «Суспільне». После наступления полуночи жители Сум стали свидетелями взрывов, звучавших в городе. Министерство обороны России утверждает, что целью ударов являются только военные и энергетические объекты Украины, а также связанная с ними инфраструктур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Сумы произошло прекращение подачи воды в связи с серией взрывов, произошедших после полуночи. В результате инцидентов все объекты водоканала остались без электроснабжения. Об этом сообщает местное издание «Суспільне», ссылаясь на информацию от Горводоканала. «В Сумах приостановлена подача воды, все объекты водоканала обесточены, в городе отмечены отключения электроэнергии», — передает «Суспільне». После наступления полуночи жители Сум стали свидетелями взрывов, звучавших в городе. Министерство обороны России утверждает, что целью ударов являются только военные и энергетические объекты Украины, а также связанная с ними инфраструктур.